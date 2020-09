NASA et SpaceX : le premier vol habité opérationnel de Crew Dragon est prévu pour Halloween

Les quatre astronautes de la mission Crew-1 de la NASA et SpaceX – Crédit : NASA

La mission Crew-1 de SpaceX fait suite à Demo-2 qui a été menée il y a quelques mois avec succès. Le 30 mai dernier, deux astronautes de la NASA, Bob Behnken et Doug Hurley, ont fait un décollage historique à bord de la capsule Crew Dragon, plus tard renommée Endeavour. Elle était propulsée par la fusée Falcon 9, aussi assemblée par SpaceX. Après deux mois de mission à bord de l’ISS, dont une sortie extravéhiculaire qui a permis à Bob Behnken d’égaler un record, Crew Dragon est revenue sur Terre et a amerri dans le golfe du Mexique le 2 août.

Trois astronautes américains et un astronaute japonais pour le premier vol habité opérationnel de Crew Dragon

La NASA et SpaceX viennent de révéler que le premier vol habité opérationnel tant attendu de Crew Dragon décollera du complexe de lancement 39A du centre spatial Kennedy en Floride le 31 août à 8 h 40 du matin, heure française. Initialement prévu pour le 23 octobre, le décollage a été repoussé de quelques jours. Cela permet de « donner plus de temps aux équipes au sol et à la station pour se préparer et vérifier les problèmes après un lancement de Soyouz le 14 octobre et un départ de Soyouz de l’ISS le 21 octobre ».

Quatre astronautes feront partie de la mission Crew-1. Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker sont de la NASA tandis que Soichi Noguchi est de l’agence d’exploration aérospatiale japonaise, aussi appelée JAXA. Le lancement sera presque aussi historique que le premier de Crew Dragon. En effet, ce sera la première fois qu’un équipage international s’envole vers l’ISS à bord d’une capsule propulsée par une fusée qui sont toutes deux assemblées par une société privée.

Les astronautes resteront à bord de l’ISS pendant une période de six mois. Ils réaliseront des expériences et effectueront sûrement des sorties extravéhiculaires. D’ailleurs, la NASA n’a pas encore déterminé l’origine de la fuite d’oxygène qui confine les astronautes dans le segment russe de l’ISS depuis fin août.

Source : Engadget