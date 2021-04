NASA : le rover Perseverance prend un selfie avec l’hélicoptère Ingenuity sur Mars

Le rover a utilisé son bras robotique, dont l’extrémité est munie d’une caméra, pour capturer l’image. L’hélicoptère est visible à 4 mètres de distance, sur le côté gauche du rover.

Perseverance selfie avec Ingenuity – Crédit : NASA

Quelques jours seulement après que le rover Persévérance de la NASA a doucement déposé l’hélicoptère Ingenuity sur la surface de Mars, les robots compagnons ont pris un selfie ensemble mardi et l’ont renvoyé sur Terre.

En publiant le selfie sur Twitter, Persévérance l’a légendé ainsi : « Deux robots, un selfie. Je vous salue depuis le cratère Jezero, où j’ai pris mon premier selfie de la mission. Je regarde également l’hélicoptère #MarsHelicopter Ingenuity qui se prépare à effectuer son premier vol dans quelques jours. Des choses puissantes et audacieuses en effet. ». On peut voir sur l’image toutes les traces de roues du Rover, qui a vraisemblablement déjà bien exploré la zone.

Perseverance prend Ingenuity en photo sur le sol martien

Pour la photo, Perseverance a utilisé la caméra appelée WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering). Celle-ci fait partie intégrante de l’instrument SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals).

Il ne s’agit pas vraiment que d’une seule image, puisque le selfie comprend 62 images individuelles qui ont été assemblées par l’équipe de la mission sur Terre. Ingenuity est également équipé de caméras et peut prendre des photos de lui-même. L’hélicoptère de 1,8 kg a même déjà renvoyé une petite image en couleur de la surface martienne.

Ce dimanche, Ingenuity devrait effectuer son premier vol sur la planète rouge. Il devra monter à une vitesse d’environ un mètre par seconde jusqu’à une hauteur de trois mètres, puis rester en vol stationnaire pendant 30 secondes. Enfin, il lui faudra redescendre délicatement pour se poser sur le sol de Mars. En attendant le premier saut test d’Ingenuity dans l’atmosphère martienne, le rover Perseverance a récemment trouvé une roche étrange sur Mars que les scientifiques ne parviennent pas à identifier.

Source : NASA