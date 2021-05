NASA : l’hélicoptère martien Ingenuity atterrit dans une nouvelle zone après son 5e vol

Lors de son cinquième vol sur la planète rouge, Ingenuity a donc quitté Wright Brothers Field pour un nouvel aérodrome situé à 129 mètres au sud.

Ingenuity – Crédit : NASA/JPL-Caltech

Après quelques petits problèmes lors de son quatrième vol, le petit hélicoptère Ingenuity a finalement dépassé toutes les attentes de la NASA en réussissant à mener à bien la plus grosse partie de la mission. En effet, il a déjà récolté toutes les données nécessaires pour préparer des explorations plus ambitieuses sur la planète rouge, et toutes les données qu’il rapportera à l’avenir sont considérées comme du bonus.

Maintenant, Ingenuity attendra les futures instructions des contrôleurs de mission relayées par Perseverance. La fin de sa mission permettra à la NASA d’analyser comment les opérations avec des hélicoptères de nouvelle génération pourraient profiter à l’exploration future de Mars.

Ingenuity a changé de zone sur Mars

Après son arrivée au-dessus de son nouveau terrain d’aviation, Ingenuity est monté à une altitude record de 10 mètres et a capturé des images couleur haute résolution de son nouveau voisinage avant de se poser.

Le nouvel aérodrome se trouve le long de la trajectoire prévue de Perseverance, de sorte que les photos prises en vol par l’hélicoptère pourraient aider l’équipe du rover à choisir la route la plus efficace et, peut-être, à identifier des cibles rocheuses intéressantes à étudier.

Maintenir les deux robots relativement proches l’un de l’autre est également une nécessité logistique, puisque l’hélicoptère ne peut pas recevoir des informations directement des contrôleurs sur Terre. Ingenuity ne devrait effectuer qu’un ou deux vols de plus ce mois-ci. Il devrait décoller au milieu des autres activités de Perseverance, mais ne devrait pas gêner le rover dans sa mission. Ce dernier a d’ailleurs récemment réussi à créer de l’oxygène sur la planète rouge, ce qui ouvre la voie à la conquête de Mars par l’homme.

Source : phys