NASA : l’incroyable atterrissage du rover Perseverance sur Mars en vidéo

C’est un achèvement inédit qui fera date dans l’Histoire de l’humanité. Le rover Perseverance, dans le cadre de la mission Mars 2020, a atterri sur Mars avec succès le 18 février 2021. Un exploit de taille, qui va permettre au rover de commencer à analyser le sol de la planète rouge en quête d’eau, et de vie passée. Aujourd’hui, la NASA a mis en ligne sur YouTube une vidéo de l’atterrissage de son rover sur Mars, et les images sont à couper le souffle.

Atterrissage du rover Perseverance sur Mars. Crédit : NASA

Perseverance, un atterrissage sur le sol martien en haute définition

Impressionnant, c’est le mot qui vient à l’esprit au visionnage de cette vidéo, diffusée en haute définition. Alors que le processus d’atterrissage a duré environ 7 minutes, la vidéo est d’une durée totale de 3 minutes et 25 secondes. Elle a été éditée de façon à ne pas en perdre une miette, du déploiement du parachute jusqu’au contact du sol de Mars. Sur le bas de l’écran, une petite icône montre l’avancement du processus d’approche, décliné en plusieurs étapes.

La vidéo commence au déploiement du parachute, destiné à ralentir la chute de Perseverance sur le sol martien. Peu après, on voit le bouclier se détacher et tomber, c’est alors que les caméras montrent le sol de Mars. Des images impressionnantes, qui montrent la « lente » chute de Perseverance sur le sol de la planète rouge. A l’approche du sol, le souffle émis par le dispositif soulève la poussière d’un sol à l’apparence rocailleuse. Un nuage de particules martiennes se forme alors autour de Perseverance.

Atterrissage de Perseverance sur Mars, première étape d’une longue mission

Au contact du sol, des exclamations de joie ont retenti dans les bureaux de la NASA. Les scientifiques récoltent ici les fruits d’un très long travail. Des images pleines d’émotion, qui feront date dans les annales de la conquête spatiale. L’atterrissage de Perseverance sur Mars est une étape très importante dans la mission de la NASA.

Toutefois, la mission Mars 2020 est loin, très loin d’être accomplie. Le projet, qui a été lancé sous la présidence d’Obama en 2012, a pour but de récolter des échantillons sur Mars, et de les ramener sur Terre. La mission vise à explorer le cratère Jezero, large de 49 kilomètres, qui accueillait autrefois un lac, et présente un profil géologique prometteur. Perseverance devrait rester sur place au moins pendant une année martienne, qui correspond à 687 jours sur Terre.

Source : bgr.com