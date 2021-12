NASA : résumé vidéo d’une année particulièrement chargée

Cette année 2021 aura été l’année « la plus chargée en ce qui concerne l’orbite basse » de l’histoire de la NASA, mais elle a vu aussi l’avancée et le lancement de missions bien plus lointaines. Une occasion de faire le bilan de l’actualité de l’agence au travers d’une vidéo de 11 minutes.

Space Kennedy Center, Floride. Crédit : Romain Vandevelde

Du partenariat avec SpaceX pour le premier vol commercial à destination de l’ISS à l’envoi d’une mission de défense spatiale, l’agence revient sur ses succès et sur les différentes choses réalisées dans la vidéo ci-dessous :

À proximité de la Terre

Les missions spatiales commencent aux portes de la Terre. Grâce à son programme de chasse des exoplanètes, la NASA a pu détecter de nouvelles exoplanètes qui étaient cachées jusqu’alors, notamment grâce à leurs signaux radio.

C’est également aujourd’hui à 13 h 20 que l’agence a prévu de lancer le télescope James Webb après de nombreux reports. Il aura la lourde charge de remplacer le télescope Hubble, particulièrement apprécié de la communauté scientifique pour sa polyvalence.

La mission Artemis, visant à reconquérir la Lune, suit son cours. Malheureusement, le retour des astronautes sur notre satellite naturel, qui était prévu pour 2024 a dû être repoussée à 2025 suite à de nombreux imprévus comme le procès de Jeff Bezos.

Jusque dans l’espace lointain

La NASA ne s’est pas contentée des abords de notre planète. Cette année a vu l’arrivée du rover Perseverance sur Mars, après 7 minutes de terreur absolue pour les équipes. Parmi les missions effectuées sur la planète rouge, l’agence a mis Ingenuity à l’honneur. Le petit hélicoptère est le premier engin à voler en dehors de l’atmosphère terrestre et il a particulièrement brillé au travers ses différents essais.

Cette année 2021 marque aussi le lancement de DART, la première mission de défense contre la menace des astéroïdes. Le but est de tester le détournement d’un objet qui se dirigerait vers la Terre à l’aide d’un impacteur cinétique.

L’agence a également procédé au lancement de LUCY. Cette mission, d’une durée de 12 ans, a pour but d’étudier des astéroïdes troyens de Jupiter, c’est-à-dire piégés dans champ gravitationnel de la planète.

Enfin, la vidéo aborde un dernier événement historique. Il s’agit du premier « contact » de la sonde Parker Solar Probe avec le Soleil alors qu’elle avait enregistré quelques semaines auparavant une vitesse record de 586 000 km/h.

Une année bien remplie pour les équipes de la NASA qui pourront profiter de fêtes de fin d’année bien méritées après un ultime lancement cet après-midi.

Source : digitaltrends