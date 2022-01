National Treasure : le casting et le scénario de la nouvelle série Disney+ se dévoilent

Après National Treasure sorti en 2004 et National Treasure: Book of Secrets en 2007, la franchise éponyme s’apprête à revenir sur petit écran via une nouvelle série Disney+. Le casting, plus jeune, est désormais connu, tout comme le scénario.

National Treasure © The Walt Disney Company

La franchise National Treasure se compose de deux films d’aventure et d’action avec Nicolas Cage et Sean Bean, en plus d’une série de livres. L’intrigue est centrée sur une famille de chasseurs de trésors, les Gateses, qui cherchent à préserver des objets de valeur perdus.

Alors qu’un troisième film est en cours de production, une nouvelle série autour de la franchise va débarquer sur Disney+, révèle Deadline aujourd’hui. Une partie de la distribution artistique de la série, ses créateurs ainsi que son synopsis, ont été dévoilés.

La série National Treasure sera une extension des films

La série National Tresure sera coécrite par Marianne et Cormac Wibberley, réalisée par Mira Nair (Mississippi Masala, The Namesake et Salaam Bombay !, qui a reçu des nominations pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère et le BAFTA Award du meilleur film étranger). Au total, 10 épisodes seront disponibles, en exclusivité sur Disney+. Sa date de sortie est à ce jour inconnue.

Nous apprenons donc aujourd’hui que la série profitera d’une distribution plus jeune, avec : Lyndon Smith (Parenthood), Zuri Reed (Flatbush Misdemeanors), Jake Austin Walker (12 Mighty Orphans), Antonio Cipriano (Jagged Little Pill) et Jordan Rodrigues (Light as a Feather).

Peu de choses sont à ce jour connues sur la série, si ce n’est qu’elle sera « une extension de la franchise des films National Treasure », racontée du point de vue de la jeune héroïne Jess. À la recherche de réponses sur sa famille, elle se lance à l’aventure pour découvrir la vérité sur son passé et sauver un trésor panaméricain perdu.

En janvier 2020 et après des années de développement, un troisième film a également été officialisé comme étant en développement, avec Chris Bremner (Bad Boys for Life et Bad Boys 4) à l’écriture du scénario. Tous les acteurs originaux des films précédents reprendront leurs rôles respectifs, dont Nicolas Cage.

Source : Deadline