Netflix : ce jeu de science-fiction acclamé par la critique débarque en juillet

Si vous avez un abonnement à Netflix, la catégorie Jeux Netflix vous offre depuis 2021 un accès illimité à des jeux mobiles exclusifs. La plateforme de SVODq vient d’annoncer l’arrivée d’un jeu particulièrement acclamé par la critique et sorti en 2018, Into The Breach, à compter du 19 juillet 2022.

Jeux Netflix © Netflix

Netflix est sur le point d’ajouter un jeu vidéo acclamé par la critique à son catalogue : Into the Breach, sorti en 2018. Tous les appareils mobiles pourront en profiter dès le 19 juillet, à condition d’être abonné à la plateforme de SVOD. Les développeurs du jeu ont également annoncé une mise à jour gratuite, avec de nouveaux mechs, armes, etc.

Un jeu tactique, acclamé par la critique

En 2021, Netflix lançait Netflix Games (Jeux Netflix en français) avec cinq jeux mobiles d’abord disponibles seulement sur Android, puis pour iOS. Ils sont gratuits et exclusivement réservés aux abonnés, sans publicités et sans achats intégrés. On retrouve ainsi quelques très bons titres, comme Oxenfree ou des jeux Stanger Things. Deux jeux Riot Games avaient été ajoutés début février.

Into the Breach est un jeu vidéo de rôle tactique développé et édité par le studio indépendant Subset Games. Il se présente sous la forme d’un damier de 8 cases sur 8 où le joueur affronte une I.A en tour par tour. Le jeu aura été très bien accueilli par la presse spécialisée et les joueurs à sa sortie en 2018, comme l’atteste Metacritic. Il affiche une note de 90 % sur le site, et un score de 89 % sur GameRankings.

La mise à jour Advanced Edition d’Into the Breach ajoutera cinq nouvelles escouades de mechs, près de 40 nouvelles armes, plus d’ennemis, de boss, de défis et de capacités pour les pilotes. D’autres nouveautés encore non annoncées devront aussi être de la partie, selon le studio.

Comme indiqué ci-dessus, Into the Breach devrait sortir sur Netflix le 19 juillet aux côtés de la mise à jour Advanced Edition, qui sera gratuite sur toutes les plateformes. Une version physique sur Nintendo Switch, qui sortira plus tard cette année, et est disponible en précommande.