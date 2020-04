Netflix : découvrez la bande-annonce du film d’action Tyler Rake avec Chris Hemsworth

Crédit : Netflix

Avec l’absence des films Marvel cet été et plus particulièrement de Black Widow, il se pourrait bien que Tyler Rake devienne le blockbuster de la saison. Pourquoi ? D’une part, on ne peut s’empêcher de penser à Thor quand on voit Chris Hemsworth à l’écran et d’autre part, le film est produit par Joe et Anthony Russo, les deux frères qui ont réalisé Captain America, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Le film est réalisé par Sam Hargrave, le cascadeur et coordinateur de cascades sur les deux derniers films Avengers. Netflix vient de publier la bande-annonce de Tyler Rake, appelé Extraction en V.O.

Chris Hemsworth dans la peau d’un mercenaire chevronné

Au programme de la bande-annonce : de l’action, des cascades, des courses-poursuites et encore de l’action. Les scènes tiennent en haleine et le résultat final semble être prometteur. En même temps, avec Sam Hargrave aux commandes, il faut s’attendre à des courses-poursuites et des cascades impressionnantes.

Au niveau du scénario, on retrouve donc Chris Hemsworth dans le rôle du mercenaire Tyler Rake projeté dans une guerre de territoire entre les barons de la drogue du Bangladesh et de l’Inde. Le fils de ce dernier a été kidnappé et Tyler Rake va devoir utiliser toutes ses compétences tactiques et meurtrières afin de le retrouver et le protéger. Il faudra donc aussi s’attendre à des scènes touchantes entre deux cascades et fusillades.

David Harbour, le shérif de Stranger Things, fait aussi partie du casting avec Golshifteh Farahani, Rudhraksh Jaiswal, Manoj Bajpayee, Randeep Hooda, Pankaj Tripathi, Derek Luke et Marc Donato. Rendez-vous sur Netflix le 24 avril.

