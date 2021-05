Netflix : des jeux vidéo bientôt au catalogue de Netflix ?

Avec plus de 200 millions d’abonnés, Netflix est sans conteste le plus gros service de vidéo à la demande à l’heure actuelle. Néanmoins, la concurrence est féroce et des services comme Disney+ ne cessent de grignoter des parts de marchés. Pour répondre à cette pression, le géant a plus d’un tour dans son sac et continue en parallèle sa chasse au partage de mot de passe.

Crédit : Pixabay

Netflix est réputé pour ses productions originales comme Stranger Things, House of Cards, Orange Is the New Black… Cependant la plateforme montre un certain intérêt pour le monde du jeu vidéo que ce soit au travers les films interactifs comme Black Mirror : Bandersnatch ou des adaptations de jeux vidéo en série comme The Witcher dont la saison 2 approche doucement.

Un marché gigantesque

Le marché du jeu vidéo est juste un mastodonte qui a connu une croissance impressionnante avec la pandémie et l’essor du jeu mobile. À l’heure actuelle, on compte 2,7 milliards de joueurs pour un marché estimé à 300 milliards de dollars.

Le jeu vidéo sur mobile représenterait à lui seul presque 40 milliards de dollars et il est fort probable que ce soit le marché visé principalement par la plateforme de streaming. Il y a fort à parier que Netflix suive le chemin d’Apple et de son service Arcade. De quoi relancer les rumeurs autour d’une nouvelle augmentation de prix.

Développer des jeux AAA peut en effet être extrêmement rentable, mais les risques sont nombreux. Un Red Dead Redemption 2 aurait coûté entre 170 et 240 millions de dollars rien qu’en développement et autant en marketing. Final Fantasy VII, 145 millions et Cyberpunk plus de 200 millions. Des sommes astronomiques qui peuvent présenter un grand risque pour une entrée dans l’industrie du jeu vidéo.

Netflix risque donc de s’orienter vers des jeux plus modestes qui généreront moins d’attentes auprès des joueurs, mais qui pourront se montrer tout aussi addictifs à la manière d’un Candy Crush, Clash of Clan, Angry Birds ou plus récemment Among US.

En attendant une communication officielle et une meilleure visibilité sur la direction prise par la plateforme, vous pouvez toujours visionner notre sélection des meilleurs dessins animés pour adultes disponibles sur Netflix.

Source : tomsguide.com