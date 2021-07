Netflix dévoile ses films exclusifs les plus vus depuis son existence

On retrouve évidemment les plus gros blockbusters de Netflix dans ce classement !

Netflix est toujours le leader de la SVOD malgré la percée fulgurante de Disney+ avec des programmes comme Loki, renouvelé pour une saison 2. Une réussite possible grâce à ses nombreuses productions exclusives. Pour les séries, Stranger Things signe bientôt son retour, tout comme The Witcher pour une seconde saison. Sans oublier les nombreux films. Et alors que Netflix est généralement peu transparent à ce propos, une information importante est désormais disponible. Le classement des films les plus vus sur le service de streaming depuis son lancement. Un classement ne comprenant que les productions exclusifs de l’entreprise du divertissement.

Un long-métrage produit par les frères Russo (Avengers : Endgame) en tête

Updated: Most watched movies on Netflix



1. Extraction – 99M

2. Bird Box – 89M

3. Spenser Confidential – 85M

4. 6 Underground – 83M

5. Murder Mystery – 83M

6. The Old Guard – 78M

7. Enola Holmes – 76M

8. Project Power – 75M

9. Army of the Dead – 75M

10. Fatherhood – 74M pic.twitter.com/Fnqa9JZ6Vv — What's on Netflix (@whatonnetflix) July 20, 2021

Netflix dévoile ses films exclusifs les plus vus depuis le début du service et les surprises sont peu nombreuses ! Rappelons que le géant du streaming n’a jamais dévoilé sa méthode précise pour comptabiliser les vues, il faudra faire sans. Le service dévoile le nombre de spectateurs depuis la mise en ligne de ses films. Le classement est donc plutôt représentatif de la popularité de certains programmes.

En première place se dresse Extraction avec 99 millions de spectateurs. Une réussite possible grâce à Chris Hemsworth, acteur principal et connu pour incarner Thor. Sans oublier que les frères Russo, réalisateurs de Avengers Endgame, sont à la production. Bird Box arrive en seconde position avec 89 millions de spectateurs. Un film d’horreur ayant eu droit à son petit moment de gloire. Pour le reste, on trouve du 6 Underground avec 83 millions de spectateurs. Ou encore The Old Guard, mené par Charlize Theron, avec ses 78 millions de spectateurs. Sans oublier Enola Holmes avec Henry Cavill. Bref, les productions Netflix ayant eu droit à une énorme communication et des acteurs importants.

L’entrée la plus intéressante reste Army of the Dead. Disponible depuis mai uniquement, le dernier né de Zack Snyder affiche 75 millions de spectateurs. Peu surprenant pour un cinéaste possédant une telle fanbase et un budget à plusieurs millions de dollars. Notons que Netflix avait prévu 72 millions de spectateurs, Army of the Dead dépasse les espérances. Sans oublier qu’un préquel arrive prochainement : Army of the Thieves.

