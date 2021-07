Netflix envoie des mails aux parents les informant de ce que regarde leur enfant

Le contrôle parental de Netflix permet aux parents de choisir les séries et films que leur enfant peut regarder. Il y a deux possibilités pour implémenter ce contrôle parental. Vous pouvez le faire en personnalisant le profil de l’enfant ou en créant un nouveau profil Netflix Jeunesse. Cette interface ne donne accès qu’à du contenu dédié aux enfants. Ils ne risquent alors pas de regarder du contenu inapproprié.

Le Top 10 de l’interface Jeunesse – Crédit : Netflix

Le géant des plateformes de streaming vient d’annoncer l’arrivée de deux nouvelles fonctionnalités « pour aider les familles à se connecter autour de leurs séries et films préférés ou découvrir leur prochain coup de cœur ». Ces fonctionnalités s’appliquent uniquement à l’interface Jeunesse de la plateforme.

Le mail envoyé aux parents récapitule les habitudes de visionnage des enfants sur Netflix

Dorénavant, les parents peuvent choisir de recevoir deux fois par semaine un mail récapitulant les habitudes de visionnage de leur enfant. En plus de détailler le contenu regardé par leur enfant, ce mail propose des recommandations en se basant sur les films et séries préférés des plus jeunes.

Le mail envoyé aux parents contient également les thèmes et les sujets que l’enfant favorise. Il peut s’agir de la science, de l’amitié, etc. Les parents pourront aussi imprimer à la maison des coloriages qui représentent une série ou un film spécifique. Cela est l’occasion idéale pour les plus jeunes de retrouver leurs personnages favoris et leurs super-héros préférés en dehors de l’écran, au travers d’une activité manuelle.

Le Top 10 arrive enfin sur l’interface Jeunesse de Netflix

La deuxième fonctionnalité qui fait son arrivée sur l’interface Jeunesse est la fameuse ligne du Top 10. Celle-ci est déjà disponible depuis un bon moment sur tous les profils de la plateforme.

Elle permet de jeter un coup d’œil aux films et séries les plus regardés dans le pays comme le nouveau film d’horreur qui occupait la 7e place du Top 10 en France. En ce qui concerne l’interface Jeunesse, Netflix a annoncé que le Top 10 Jeunesse « présente les contenus pour enfants les plus populaires dans votre pays ».

Source : Slash Gear