Netflix est prêt à se lancer dans le cloud gaming et concurrencer les géants du jeu vidéo

Netflix et le cloud gaming, c’est pour bientôt. Le géant du streaming a déjà conquis plus de 200 millions d’abonnés, avec notamment une explosion des abonnements durant le premier confinement l’an dernier. Netflix compte bien continuer sur sa lancée sur son cœur de cible et faire face à l’ascension de Disney+. Mais la firme américaine l’a bien compris, elle possède un avantage de taille pour élargir son offre et attaquer un nouveau marché : le cloud gaming. Et Netflix semble prêt à se lancer.

C’est incontestable, Netflix fait partie des meilleures offres de SVoD du marché. Son catalogue varié, ses séries exclusives et la qualité de son expérience utilisateur en font une plateforme phare. Jusqu’ici, Netflix s’est cantonné à son métier de base : proposer des films et des séries en streaming.

Netflix et le cloud gaming : une immense opportunité sur un marché impitoyable pour les nouveaux entrants

Mais Netflix semble enfin prêt à se lancer sur le marché prometteur du cloud gaming. En effet, le géant du streaming vient d’engager Mike Verdu en tant que vice-président du développement de jeux vidéo. Mike Verdu est notamment un ancien d’Electronic Arts, et de l’équipe Oculus de Facebook. Quant à son titre, il suggère que Netflix voudrait effectivement développer des jeux vidéo, et donc proposer du contenu exclusif. Les détails à ce sujet sont cependant très flous pour l’instant.

Netflix est intéressé depuis un certain temps par le secteur du jeu vidéo. Le marché du cloud gaming, encore très jeune, regorge d’opportunités et offre un potentiel énorme pour diversifier l’offre de Netflix. Toutefois, il s’agit d’un marché difficile à pénétrer, même pour les très grandes entreprises, à l’image de Google Stadia. Netflix va s’opposer à des concurrents puissants, et déjà bien implantés dans le milieu du jeu vidéo.

Mais Netflix possède un avantage de taille : son nombre d’abonnés. A l’heure actuelle, aucun service de cloud gaming ne peut rivaliser à ce sujet, et de loin. Le Xbox Game Pass, qui propose xCloud pour le cloud gaming, est probablement ce qui se rapproche le plus de Netflix dans le secteur du jeu vidéo. Pour comparaison, Microsoft annonçait dernièrement que le Game Pass avait dépassé les 30 millions d’abonnés. Plus de six fois moins que la base client de Netflix, sachant que le Game Pass n’est pas principalement utilisé pour du cloud gaming. Le géant du streaming l’a bien compris, il y a une grande opportunité d’inonder le marché rien qu’avec la base d’abonnés actuels.

Netflix se lance dans les jeux vidéo et s’inspire de ses séries originales

