Netflix : la prise en charge Spatial Audio pour iPhone et iPad désormais effective

Juste après avoir découvert quels films et séries seront prochainement disponibles sur Netflix, la plateforme nous réserve une autre agréable surprise.

Crédit : SpotwizardLee

Si ce n’est pas encore le cas pour tous les utilisateurs, cela ne saurait trop tarder. Netflix l’a annoncé dans un communiqué, l’Audio Spatial va bel et bien être déployé sur les applis des iPhones et iPads.

Un son surround de luxe

Comme son nom l’indique, le but du système Audio Spatial est de proposer une écoute intensément immersive aux utilisateurs. Pour ce faire, il s’agit d’élaborer un paysage sonore cohérent en répartissant les sons et leur direction. Le but : permettre une symbiose parfaite entre son scène à l’écran. Rien de cela ne serait possible sans la technologie Dolby Atmos, dont le principe consiste en une application de filtres directionnels ainsi qu’en une modulation des fréquences. Se faire happer par un film ou une série sera un jeu d’enfant. Par ailleurs, il a déjà été possible d’observer la qualité du Dolby Atmos à bord d’une voiture Lucid Air.

Apple avance que le rôle de ces filtres directionnels sera de faire venir le son de « pratiquement n’importe où ». En d’autres mots, il deviendra très aisé de se mouvoir dans un espace sans ressentir aucune variation sonore.

Netflix avait commencé à tester la fonctionnalité dès janvier. Bien entendu, pour jouir de ce réglage, il est nécéssaire de posséder une paire d’AirPods pro ou d’AirPods max. Ces appareils, originellement simples écouteurs, sont devenus de véritables bijoux technologiques. L’option apparaîtra, lorsque disponible, dans le centre de contrôle du téléphone ou de la tablette.

Source : Appleinsider