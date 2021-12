Netflix : la recette du succès du top 25 des productions de la plateforme en 2021

Pandémie oblige, les plateforme de streaming ont vu leur côte de popularité exploser tout au long de l’année. Alors que de nombreux cinémas ont gardé leurs portes closes, ces nouveaux géants ont décidé d’asseoir un peu plus leur suprématie. Sur Netflix, les productions originales ont été légion, avec un dénominateur commun : le succès. Il faut dire que la consommation cinématographique a bien évolué en deux années à peine. La plateforme l’a bien compris et souhaite donc occuper une place plus importante encore dans le cœur du public.

Netflix connaît parfaitement les clés du succès – Crédit : Netflix

Malgré des propositions très différentes, Netflix semble avoir trouvé une recette magique pour séduire ses abonnés. Si on regarde le top 25 de plus près, on peut vite en comprendre les rouages.

Netflix sait s’assurer de grands succès auprès du public

Tout d’abord, Netflix a parfaitement su identifier son cœur de cible : un public familial. Pas étonnant donc de retrouver de nombreuses productions du genre dans le top 25, à l’instar de My Little Pony ou encore We Can Be Heroes. La plateforme sait qu’elle peut faire office de baby-sitter occasionnelle. Et que les dimanches en famille sont propices aux visionnages collectifs, réunissant toutes les générations d’une même tribu.

Autre recette du succès : s’assurer la présence de tête d’affiches dans ses productions maison. Ainsi, avec Red Notice en bonne place dans le classement, la plateforme s’est offerte les services de The Rock et Ryan Reynolds. La dernière production, Don’t Look Up, réunit d’ailleurs un casting d’envergure avec Di Caprio ou encore Meryl Streep, grands habitués des salles obscures.

Enfin, l’originalité semble de mise. Chez Netflix, on a vite compris que les reboots et autres spin-off ne font plus forcément recette. On mise donc davantage sur des histoires inédites pour susciter la curiosité.

