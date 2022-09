Netflix : l’abonnement avec publicité arriverait dès le mois de novembre￼

Finalement, le nouvel abonnement moins cher de Netflix avec de la publicité pourrait arriver beaucoup plus tôt que prévu. Au lieu d’arriver début 2023, il arriverait dès le mois de novembre. Selon un rapport de Variety, cette information provient de sources de l’industrie qui ont été briefées des plans du géant des plateformes de streaming vidéo.

Netflix – Crédit : freestocks / Unsplash

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’on entend parler de ce fameux nouvel abonnement moins cher financé par la publicité. Il permettra à la fois de lutter contre le partage de comptes qui est un fléau pour Netflix et de renflouer les caisses de la plateforme. Et pour cause, Netflix ne traverse pas une excellente période avec la perte de millions d’abonnés.

L’abonnement avec publicité de Netflix arriverait le 1er novembre en France

La nouvelle formule avec publicité serait donc lancée le 1er novembre en France, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et dans d’autres pays. Elle arriverait ainsi avant la formule similaire annoncée par Disney+. Celle-ci sera lancée en décembre aux États-Unis.

Pour rappel, la formule avec pub de Netflix ne proposera pas l’intégralité du catalogue à son lancement. Il y aura tout de même probablement les films et séries à succès comme Stranger Things. Un autre inconvénient de la formule sera que les utilisateurs n’auront pas accès à la fonctionnalité de téléchargement pour continuer à profiter du contenu sans connexion Internet.

Pour le moment, Netflix ne veut pas confirmer le lancement du nouvel abonnement pour le 1er novembre 2022. Un porte-parole a déclaré que : « nous en sommes encore aux premiers jours de la décision de lancer une formule à bas prix et financée par la publicité et aucune décision n’a été prise ». En ce qui concerne le prix de la formule, elle pourrait coûter moins de 10 euros par mois. Un récent rapport de Bloomberg suggère effectivement que le prix serait fixé entre 7 et 9 dollars par mois. Nous n’avons pas encore beaucoup de détails, mais Netflix envisagerait de vendre 4 minutes de publicité par heure. Cependant, les nouveaux films et programmes pour enfants devraient être épargnés.

Source : ComicBook