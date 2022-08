Netflix : l’abonnement avec publicité pourrait couter moins de dix euros par mois

Netflix offrira bientôt la possibilité de souscrire à un abonnement relativement économique. Celui-ci sera soutenu par des annonces publicitaires, dont la gestion a été confiée à Microsoft. La majorité du contenu sera concerné, bien que certains films et sériés devraient être épargnés par la publicité. D’après un rapport de Bloomberg, cet abonnement devrait coûter entre 7 et 9 dollars par mois. Les tarifs en euros, dont la valeur est désormais équivalente à celle du dollar américain, devraient suivre.

Netflix – Crédit : Unsplash

Le géant du streaming fait face à une crise sans précédent, perdant de plus en plus d’abonnés chaque mois. En réaction, Reed Hastings, co-PDG de Netflix, a indiqué en avril dernier que la société était prête à envisager une offre moins chère soutenue par la publicité. Son homologue Ted Sarandos a confirmé que le volet publicitaire était en préparation au début de l’été. Pourtant, la société a longtemps exclu cette possibilité.

Netflix : l’abonnement avec publicité sera lancé l’année prochaine

Comme on pouvait s’y attendre, cet abonnement présentera quelques inconvénients par rapport aux plans sans publicité. En effet, celui-ci ne proposera pas l’intégralité du contenu de Netflix. De plus, il serait impossible de visionner des films ou séries en étant hors ligne. Le rapport de Bloomberg fait également la lumière sur quelques détails supplémentaires concernant le contenu publicitaire.

Ainsi, la société vise à vendre environ quatre minutes de publicité par heure et compte afficher des annonces avant et au milieu du contenu. En revanche, les films et sériés pour enfants ou les productions Netflix devraient être épargnés. Selon Bloomberg, Netflix prévoit de lancer le plan avec publicité sur « une demi-douzaine de marchés » au cours du dernier trimestre de cette année. Ensuite, la société prévoit de lancer ce service à plus grande échelle en début d’année prochaine.

Toutefois, Netflix ne confirme pas la véracité de ce rapport. Kumiko Hidaka, porte-parole de l’entreprise, indique ainsi : “Le rapport de Bloomberg n’est qu’une simple spéculation à ce stade […] Netflix est en train d’étudier la possibilité de proposer des prix plus bas, soutenu par la publicité, et aucune décision n’a été prise.«

Source : theverge