Netflix lève le voile sur son offre gaming, des FRB dans l’espace lointain, une photo intrigante de Matrix Résurrections, c’est le récap’

Netflix dévoile sa plateforme de jeu vidéo Netflix Gaming, des Fast Radio Burst observées depuis 2001 dans l’univers, la production de Matrix Résurrections diffuse une photo on l’on découvre Néo et Trinity réunis, c’est le récap’ du jour.

Netflix Gaming disponible dans le monde entier

Netflix a levé le voile sur son offre gaming : Netflix Gaming. Le projet de la plateforme de jeu vidéo est d’offrir un contenu vidéoludique aux abonnés sans frais supplémentaires, destiné aux joueurs occasionnels et aux experts. Le lancement mondial est donc officiel et les premiers titres disponibles seront Stranger Things 1984, Stranger Things 3 The Game, Shooting Hoops, Card Blast et Teeter Up. Le géant du streaming prépare déjà la suite et promet l’ajout de nouveaux titres dans les mois à venir.

Lire > Netflix Gaming lancé dans le monde entier avec de futurs jeux annoncés

Une plateforme de jeu vidéo proposée par le géant du streaming – Crédit : Netflix

Des FRB en séries repérées dans l’univers depuis 2001

Les astronomes ont observé de nombreuses Fast Radio Burst (Explosion Radio rapide) ces vingt dernières années. L’une d’entre elles, baptisée FRB121102, aurait manifesté 1652 explosions successives. La théorie la plus probable de ces FRB pourrait être celle des magnétars, qui possèdent un champ magnétique 10 000 milliards de fois plus puissant qu’un aimant de porte de réfrigérateur. Il est toutefois trop tôt pour dire si tous les FRB sont des magnétars ou si les magnétars ne sont qu’une source possible de FRB.

Lire > FRB : des éléments inconnus ne cessent d’exploser dans l’espace lointain

Une rupture dans la croûte d’une étoile à neutrons hautement magnétisée, montrée ici dans le rendu d’un artiste, peut déclencher des éruptions de haute énergie – Crédits : NASA’s Goddard Space Flight Center/S. Wiessinger

Matrix Résurrections : une nouvelle photo dévoilée

Warner Bros a publié une nouvelle photo de Matrix Résurrections et cette dernière est très intrigante : on y voit Néo et Trinity réunis et tous deux semblent très inquiets. Le cliché est d’autant plus étonnant que Trinity avait perdue la vie. Il nous tarde de comprendre comment 20 ans plus tard cette dernière a pu ressusciter. Matrix 4 sortira le 22 décembre sur la chaine HBO Max et sur grand écran au cinéma.

Lire > Une nouvelle photo de Matrix Résurrections a été dévoilée