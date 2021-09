Netflix : son premier jeu vidéo sera en réalité virtuelle

Copie d’écran du jeu vidéo en réalité virtuelle Eden Unearthed, développé par Netflix

Netflix pourrait bien se lancer sur le marché du jeu vidéo encore plus tôt que prévu. Dans la plus grande discrétion, le roi du streaming a développé un jeu Oculus Quest en réalité virtuelle, appelé Eden Unearthed. Le jeu est disponible gratuitement sur l’App Lab d’Oculus, ce qui signifie qu’il n’a pas encore subi de processus de test complet. Les informations sur le jeu précisent qu’il a été développé et publié par Netflix. Il y a cependant peu d’autres indices sur ses origines.

Un jeu vidéo basé sur la série d’animation Eden sortie en mai 2020

Ce jeu vidéo en réalité virtuelle a très certainement été conçu en lien avec la série animée Eden, diffusée depuis mai dernier sur le service de streaming. Autre point intéressant, il existe deux versions distinctes du jeu vidéo, avec des dates de sortie différentes. La version 0.7 est parue le 20 avril, tandis que la version 0.8 est sortie en août. Une situation qui semble confirmer que Netflix travaille toujours à se lancer dans le jeu vidéo actuellement. La plateforme multiplie les liens entre production de contenus audiovisuels et jeu vidéo, puisqu’elle s’est lancée récemment dans le tournage d’une adaptation en film du jeu vidéo Fortnite, avec Chris Hemsworth dans le rôle principal.

Difficile de dire si Eden Unearthed correspond aux types de jeu vidéo que Netflix compte proposer à l’avenir. En juillet dernier, la société a embauché Mike Verdu, ancien cadre d’Oculus et d’Electronic Arts (studio majeur du jeu vidéo), afin de l’aider à mettre en place les équipes qui développeront des jeux pour Netflix. Tout porte à croire que Netflix commencera à s’immiscer sur le marché des jeux vidéo dès l’année prochaine, en plus de son offre de streaming traditionnelle.

Source : UploadVR