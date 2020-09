Netflix : une hausse des prix de l’abonnement serait à prévoir pour bientôt

Application Netflix sur une télévision – Crédit : freestocks.org / Pexels

L’abonnement Netflix se décline en trois formules à des prix différents et qui proposent des avantages variés. L’abonnement « Essentiel » coûte 7,99 € / mois avec un seul écran accessible en simultané. À 11,99 € / mois qui correspond à l’abonnement « Standard », vous avez accès à la HD et à 2 écrans en simultané. Enfin, l’abonnement « Premium » est au prix de 15,99 € / mois et donne accès à l’Ultra HD en plus de 4 écrans en simultané. Selon l’analyste Alex Giaimo qui est spécialisé dans le géant américain du streaming vidéo, les prix de ces trois formules seraient sur le point d’augmenter.

L’abonnement Standard passerait-il bientôt à 12,99 € / mois ?

Ce ne serait pas la première fois que Netflix augmente ses tarifs. Il l’a régulièrement fait au cours de son existence. À son lancement en France en septembre 2014, l’abonnement Standard coûtait par exemple 8,99 €. Les prix ont connu une première hausse en août 2015 et la formule est passée à 9,99 €. Ainsi, il se pourrait que l’abonnement actuel augmente d’1 €, ce qui le ferait à 12,99 € / mois.

Alex Giaimo a expliqué qu’une « simple augmentation de 1 à 2 $ des factures mensuelles des utilisateurs en Amérique du Nord ou en Europe pourrait rapporter entre 500 millions et 1 milliard de dollars de recettes fiscales ». Cette annonce n’est pas réellement surprenante et ce ne sera probablement pas la dernière non plus. Netflix augmentera progressivement ses tarifs dans certains pays pour les ajuster au catalogue grandissant.

Netflix est à ce jour disponible dans plus de 200 pays et la France fait d’ailleurs partie des abonnements les plus avantageux d’Europe par rapport au nombre de films / séries présents sur le catalogue pour le prix. Bien entendu, la hausse des prix de Netflix n’a pas encore été officiellement confirmée, donc cette information est à prendre avec du recul. Si vous n’avez pas encore d’abonnement à Netflix, n’oubliez pas que vous avez un accès gratuit à une sélection de films et séries pour vous donner un avant-goût de la plateforme.

Source : BGR