Netflix va bientôt télécharger automatiquement des contenus recommandés pour vous

L’application Netflix pour mobile continue de s’améliorer. Après un nouveau son de « qualité studio » ajouté le mois dernier, la plateforme de streaming teste une nouvelle fonction pour simplifier la vie des utilisateurs.

Netflix va choisir vos téléchargements pour vous – Crédit : Cottonbro/Pexels

Vous n’avez plus aucun film ni aucune série de téléchargés sur votre téléphone et vous n’avez pas accès à Internet ? Netflix a peut-être déjà fait le travail pour vous. L’application mobile du service de streaming peut maintenant télécharger de nouveaux contenus à l’avance.

Netlix va télécharger automatiquement des suggestions de contenus

Depuis 2016, Netflix permet aux utilisateurs de l’application mobile de télécharger à l’avance des programmes. Cela permet de profiter des contenus sans avoir à utiliser la lecture en streaming, et par conséquent, sans avoir besoin d’un accès Internet. Deux ans après, l’app a introduit l’option Téléchargements intelligents, qui supprime automatiquement les films ou épisodes déjà visionnés de l’appareil. Dans le cas des séries, elle télécharge également les prochains épisodes sans que vous n’ayez à le faire.

La nouvelle fonction baptisée « Téléchargements pour vous » est en quelque sorte une version avancée des Téléchargements intelligents. Cette fois, Netflix va exploiter son système de recommandations pour télécharger automatiquement des contenus que vous n’avez jamais regardés, mais qui sont susceptibles de vous intéresser. Netflix se basera pour cela sur votre historique de visionnage.

Comment fonctionnent les téléchargements pour vous ?

Évidemment, votre application ne va pas se mettre à encombrer votre téléphone sans que vous n’ayez aucun contrôle. Tout comme pour les téléchargements intelligents, cette fonction ne s’activera que lorsque vous êtes connectés au WiFi. Vous pourrez également décider du volume de contenus que vous autorisez l’application à télécharger. Vous pouvez en effet définir l’espace de stockage que ces téléchargements pourront utiliser (1 Go, 3 Go et 5 Go). Enfin, si vous ne souhaitez pas du tout laisser Netflix décider à votre place, vous pourrez simplement désactiver la fonction. L’activation et la désactivation se font dans le menu Téléchargements, à l’onglet Téléchargements intelligents.

Alors que des bruits courent sur une augmentation prochaine du prix de son abonnement, Netflix continue de déployer de nouvelles fonctions qui misent sur l’expérience utilisateur. Il y a quelques semaines, l’application a également lancé un test d’une option « minuteur » qui stoppe automatiquement la lecture après un temps défini. Toutes ces nouvelles fonctions ne sont déployées pour l’instant que sur Android, mais les tests sur iOS ne devraient pas tarder à débuter.