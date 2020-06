Ni OnePlus 8 lite, ni OnePlus Z, le smartphone devrait finalement s’appeler OnePlus Nord

Crédits : OnLeaks / 91Mobiles

Il avait été annoncé comme le OnePlus 8 Lite. Plus tard, son nom semblait avoir été modifié pour devenir le OnePlus Z. Maintenant, deux sources différentes annoncent que le prochain smartphone abordable de OnePlus s’appellera finalement Nord.

Vers un OnePlus Nord en juillet pour 400 € ?

Deux sources annoncent aujourd’hui le nouveau nom du futur smartphone de OnePlus. Le leaker Max J. a en effet lancé un « jeu » sur Twitter, sorte de pendu, pour trouver le nom de l’appareil : N _ _ _. De son côté, le site PhoneArena a été plus direct intitulant son article « Le OnePlus Z 5G pourrait s’appeler “Nord par OnePlus” ». Max J. a d’ailleurs tweeté l’article, montrant qu’il s’agit bien du nom qu’il avait annoncé.

En creusant, des internautes ont pu retrouver le terme « OnePlus Nord » dans une demande de dépôt de marque datant de mars dernier. Celle-ci couvre une large gamme de produits dont les écouteurs, les montres intelligentes, les téléviseurs et évidemment les smartphones. Cette protection du nom couvre l’Inde et l’Europe. En plus de confirmer le nom, cela montre aussi la distance que OnePlus cherche à mettre entre ses smartphones numérotés, haut de gamme, ce Nord, plus abordable.

OnePlus n’a pas encore confirmé le nom ni les spécifications de l’appareil. Les bruits de couloir actuels font état d’un écran de 6,4 pouces Super AMOLED Full HD avec un rafraichissement de 90 Hz. Le chipset pourrait être un Snapdragon 765G, plus abordable que le Snapdragon 865 et qui pourrait bien se retouver dans le Google Pixel 5. Il devrait enfin être équipé d’un module photo triple capteur. Son prix de vente pourrait être sous la barre des 400 euros. Il faudra attendre jusqu’en juillet, mois supposé pour son lancement.

Source : Techradar