Nintendo bloque les musiques de ses jeux sur YouTube

Nintendo a décidé de bloquer les musiques de Zelda Ocarina of Time, Super Mario 64 et Mario Kart Wii sur YouTube.

Nintendo est connu pour ses licences exclusives mythiques. De Mario à Zelda en passant par Pokémon, l’éditeur Japonais est l’un des tout meilleurs au monde. La firme japonaise est connue pour être très protectrice vis-à-vis de ses licences. Aujourd’hui, elle le prouve une nouvelle fois en bloquant les musiques de certains de ses titres sur YouTube.

Crédits : Pixabay

Ce choix va encore laisser un gout amer dans la bouche des fans de la firme japonaise. La relation est en effet compliquée tant les fans se font régulièrement museler par Nintendo en ce qui concerne la création de contenus alternatifs. Nintendo s’est effectivement montré intransigeant face à l’utilisation de ses licences depuis de nombreuses années.

Nintendo est très strict avec l’utilisation non autorisée de ses contenus

C’est un fait, les licences de Nintendo sont ultra populaires dans le monde du gaming. Peu de licences ont suscité un tel engouement sur le long terme que celles de l’éditeur japonais. A tel point que de nombreux fans créent des jeux à partir de ces licences, qui sont parfois aussi travaillés que ceux de l’éditeur. Ces dernières années, on a notamment eu le droit à une version 2D de Zelda Breath of the Wild, dans le style des anciens Zelda. Dans le même esprit, un fan avait créé une version alternative de Super Mario Land sur Nintendo 64.

Nintendo a cependant la réputation d’être assez intransigeant et protecteur vis-à-vis de la reproduction de ses licences. Cela fait longtemps que Nintendo lutte contre les reproductions ou les suites non officielles de ses jeux. L’éditeur a donc décidé de réitérer avec les musiques de ses titres sur YouTube. Certains penseront que cette décision est un peu extrême, mais Nintendo est ici dans son bon droit.

Source : Screenrant