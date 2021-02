Nintendo : les ventes de la Switch dépassent celles de la 3DS en seulement quatre ans

Pendant longtemps, la Nintendo 3DS a été l’une des consoles les plus populaires et les plus vendues de la société. Cependant, selon les derniers résultats financiers de Nintendo, la Switch a réussi à dépasser officiellement les ventes de la console portable 3DS avec 79,87 millions d’unités vendues au 31 décembre 2020.

Le rapport a également révélé qu’Animal Crossing : New Horizons est le deuxième jeu Switch le plus populaire de la société à ce jour. En effet, il a réussi à se vendre à 31,18 millions d’exemplaires. Le jeu le plus vendu reste Mario Kart 8 Deluxe, avec 33,41 millions d’exemplaires.

Nintendo Switch – Crédit : Daniel Rykhev / Unsplash

Il n’est pas étonnant de voir la Nintendo Switch dépasser les ventes de la Nintendo 3DS. Déjà en 2020, nous avions pu voir que la Nintendo Switch avait dépassé les ventes de la N64 et la GameCube combinées. Il semble que la console de Nintendo ait beaucoup profité de la pandémie même si sa production avait été impactée. En effet, grâce à la sortie d’Animal Crossing en plein confinement, Nintendo a vu ses ventes exploser au point de créer des ruptures de stock.

Après la Nintendo 3DS, la Nintendo Switch devrait bientôt dépasser la GameBoy Advance et ses 81,51 millions d’unités vendues. En comptant les ventes du mois de janvier, il n’est pas impossible que la Nintendo Switch ait déjà dépassé ce stade, mais il faudra attendre la confirmation officielle de Nintendo.

Nintendo Switch : quels sont les jeux les plus populaires ?

Derrière Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing : New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate est le troisième jeu de Switch le plus vendu avec 22,85 millions d’unités, suivi par The Legend of Zelda : Breath of the Wild avec 21,45 millions d’unités, Pokemon Sword et Pokemon Shield avec 20,35 millions d’unités, et Super Mario Odyssey avec 20,23 millions d’unités.

Il faudra encore un certain temps avant que la Nintendo Switch dépasse les autres consoles de Nintendo comme la Wii qui s’est vendue à plus de 100 millions d’exemplaires au cours de sa vie, ainsi que la famille Nintendo DS, dont les ventes combinées s’élèvent à plus de 150 millions d’unités. Cependant, les ventes de Nintendo Switch pourraient bientôt être boostées par l’arrivée la future Nintendo Super Switch, une version plus puissante qui permettrait notamment de jouer en 4K.

Source : gamesindustry