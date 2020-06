Nintendo NES : l’adaptation abandonnée du film Jours de Tonnerre refait surface

Crédits : Chris Oberth

L’industrie du jeu vidéo est bien mauvaise à la préservation de son histoire. Cela arrive même aux plus gros studios. Blizzard avait ainsi perdu le code source de StarCraft avant qu’il soit retrouvé par un fan dans un lot acheté sur eBay. Dans la même veine, le prototype de la Nintendo PlayStation a récemment trouvé un nouvel acquéreur pour 326 500 euros.

Un jeu NES inédit publié avec 30 ans de retard

C’est le cas avec Days of Thunder développé il y a plus de 30 ans. Grâce à l’association « The Video Game History Foundation », le jeu adaptant le film Jours de Tonnerre avec Tom Cruise sorti en salles en 1990 a pu être sauvegardé. Après un important travail d’investigation, les fans ont réussi à retrouver les sources et à compiler le jeu pour la première fois, celui-ci n’ayant pas été publié à l’époque. Ils avaient déjà pu sauver le prototype de Sim City sur NES il y a quelques années.

En 2012, le développeur de jeu vidéo Chris Oberth nous quittait. De nombreuses années plus tard, un ami de la famille proposait à la fondation de jeter un coup d’œil au matériel laissé intouché dans son atelier. Parmi les nombreux ordinateurs, cassettes, notes et autres prototypes, ils ont découvert 40 disquettes 5,25 pouces contenant une copie compressée de son disque dur. La tentative de récupération a été vaine.

Heureusement, l’un des bénévoles de l’association a réussi à faire fonctionner le disque dur d’origine sur un ancien PC. Il contenait les sources du jeu ainsi que le compilateur. Toutefois, les sources étaient dispersées, il aura fallu beaucoup de temps à Frank Cifaldi, président de la fondation, pour retrouver et assembler les différentes pièces du puzzle. Le tout a été couronné de succès. Le code source sera diffusé sur Github et un petit nombre de cartouches NES sera fabriqué. Elles seront vendues 70 dollars et les profits iront à la famille de Chris Oberth.

