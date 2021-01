Nintendo Switch : bientôt un remake de Pokémon Diamant et Perle cette année ?

Une fuite prétend que les jeux Pokémon Diamant et Pokémon Perle de la Nintendo DS auront droit à un remake qui arrivera plus tard cette année sur la Nintendo Switch.

Pokémon Center rapporte que The Pokemon Company prévoit de célébrer le 25e anniversaire de la franchise avec des remakes de Pokémon Diamant et Perle, qui comporteraient des mécanismes de capture plus proches des jeux originaux que les itérations plus récentes de Pokémon Let’s Go et Pokémon Épee et Bouclier.

Pokémon Diamant et Perle sur DS – Crédit : Nintendo

Diamant et Perle ont été la première génération de jeux Pokémon à sortir sur Nintendo DS, transposant la formule Pokémon dans la région de Sinnoh, où la Team Galactic se livre à des expériences scientifiques immorales. Elle avait introduit 107 nouveaux Pokémon, dont les célèbres Pokémon légendaires Dialga et Palkia, qui ont respectivement créé le temps et l’espace. En 2018, cette génération avait été ajoutée au jeu mobile Pokémon Go.

Un remake de Pokémon Diamant et Perle en 2021 ?

Selon Pokémon Center, la Pokémon Company prévoit de dévoiler officiellement les remakes de Pokémon Diamant et Perle pour Nintendo Switch en février. Cela coïnciderait avec le « Pokemon Day », ainsi que l’anniversaire le 27 février des 25 ans des jeux Pokémon sur GameBoy.

La communauté Pokémon attend depuis un certain temps déjà les remakes de Pokémon Diamant et Perle. Cela fait maintenant plus d’un an que Pokémon Épee et Bouclier sont sortis. Les versions Rouge et Bleu, Or et Argent ainsi que Saphir et Rubis ont tous eu droit à des remakes.

En effet, nous avions pu voir respectivement Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, Pokémon HeartGold et SoulSilver ainsi que Pokémon Saphir Alpha et Rubis Oméga. Cependant, nous ne devrions pas voir de remake de la version Platine, tout comme nous n’avions malheureusement pas vu de remake des versions Jaune, Cristal et Émeraude.

Un remake de la 4e Gen de Pokémon ne semble donc pas être une surprise, puisque les trois générations précédentes ont toutes eu droit à une nouvelle version. Les joueurs nostalgiques auraient alors à nouveau la possibilité de choisir un Pokémon parmi les trois starters : Tortipouss, Ousticram ou Tiplouf. Pour les fans inconditionnels de la saga, une réplique de Poké Ball est disponible en précommande pour 100 $.

Source : cpokemon