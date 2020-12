Nintendo Switch : la station de jeu Starlight arrive dans les hôpitaux pour les enfants malades

La « Starlight Nintendo Switch Gaming Station » n’est pas une nouvelle console de jeu, mais une Nintendo Switch adaptée pour pouvoir être facilement transportée dans les couloirs d’un hôpital. Cette station de jeu à roulettes avait été déployée pour la première fois en 2019. Elle était alors seulement disponible au Mary Bridge Children’s Hospital dans la ville de Tacoma à Washington.

La Starlight Nintendo Switch Gaming Station pour les enfants- Crédit : Starlight Children’s Foundation

Starlight Children’s Foundation est une organisation à but non lucratif spécialisée dans le divertissement des enfants malades à l’hôpital. Il ne s’agit pas des super-héros dans les hôpitaux, mais des consoles de jeux vidéo et des casques VR. En plus de Nintendo, Starlight Children’s Foundation est aussi en partenariat avec Disney. Leur objectif est de fournir des chemises d’hôpital colorées aux enfants.

La Nintendo Switch dédiée aux hôpitaux a plus de 25 jeux préinstallés

Starlight Children’s Foundation est en collaboration avec Nintendo of America depuis déjà 28 ans. Grâce à ce partenariat, 800 hôpitaux et centres médicaux ont reçu 7 200 stations de jeu Starlight aux États-Unis. Ainsi, 11,6 millions d’enfants ont pu profiter de la magie des jeux Nintendo et s’évader le temps d’une partie.

La nouvelle station de jeu Starlight accueille depuis 2019 une Nintendo Switch où plus de 25 jeux sont préinstallés tels que The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Super Mario Party. Comme l’a précisé l’organisation, « les stations de jeu peuvent rouler n’importe où dans l’hôpital et garder les enfants divertis et distraits, ce qui est particulièrement important avec de nombreuses salles de jeux fermées en raison de la Covid-19 ».

La Starlight Nintendo Switch Gaming Station est une station colorée avec des autocollants sur le thème de Mario. Les enfants ont accès à une manette reliée par câble à la Nintendo Switch qui est dans son dock. Elle est elle-même branchée à un petit téléviseur. D’ailleurs, il est maintenant possible de brancher une Nintendo Switch sur un écran de PC portable avec l’adaptateur Genki ShadowCast. Enfin, le président de Nintendo America a récemment confirmé que la Nintendo Switch Pro n’est pas en préparation, contrairement à certaines rumeurs qui circulaient sur la toile.

Source : Ubergizmo