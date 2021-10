Nintendo Switch OLED : à peine sortie, déjà en rupture de stock

Comme la PlayStation 5 et les Xbox X et S, la nouvelle Nintendo Switch OLED se trouve déjà en rupture de stock chez certains détaillants.

La Nintendo Switch OLED n’est sortie que depuis une semaine et semble déjà souffrir des mêmes problèmes de pénurie qui ont affecté les consoles concurrentes. Peu après la sortie de la PlayStation 5 et de la Xbox X/S, les deux grandes consoles du marché se sont retrouvées très vite en rupture de stock. Nintendo, avec sa force de frappe, a semble-t-il anticipé le phénomène, mais sans pouvoir y faire grand chose.

Une pénurie massive de consoles similaire à celle subie par la PS 5 et la Xbox l’année dernière

Avec son écran OLED couleur, des Joy-Cons, une autonomie et une capacité de stockage améliorée, la Switch OLED reprend le même design que la Switch classique. Elle souffrirait cependant d’un refroidissement limité et d’une réparation compliquée. Plusieurs mises à niveau semblent améliorer son utilisation, que ce soit en mode salon ou en mode portatif. Bien que légèrement plus chère que la première Switch, son succès a été immédiat si bien que de plus en plus de magasins se retrouvent déjà en rupture de stock.

Cette situation de pénurie, une semaine à peine après le lancement, laisse craindre pour Nintendo les mêmes problèmes logistiques qu’avaient subi Sony et Microsoft avec leurs consoles l’année dernière. En novembre 2020, la fabrication n’a pas pu suivre la demande, ce qui a entraîné une pénurie massive de consoles pour les joueurs qui a perduré jusqu’à cet automne.

Les chances de trouver la Nintendo Switch OLED sous votre sapin sont minces

Achats massifs en ligne versus stocks limités en magasin : c’est la combinaison explosive pour générer des files d’attentes géantes devant les magasins. Des files d’attente que des petits malins exploitent pour revendre des exemplaires à la sauvette à un prix bien supérieur au prix de vente normal. Ajoutez à cela l’absence d’information sur les dates prévues de réapprovisionnement, et c’est tout un marché noir qui s’est mis en place sur Internet en attendant que la situation revienne à la normale.

La pénurie de la Nintendo Switch OLED ne semble pas une surprise ; elle était pressentie avant même la sortie de la nouvelle console. Les joueurs impatients peuvent rapidement vérifier les réapprovisionnements sur cette page du Tom’s Guide américain, mais la plupart des fournisseurs indiqués sont actuellement en rupture de stock (« Sold out »). Mauvaise nouvelle, donc, pour les fans de Nintendo qui espéraient trouver sous le sapin la Switch OLED à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Source : Screenrant