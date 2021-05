Nintendo Switch Pro : annonce imminente de la console qui devrait sortir dès le mois de septembre

La date de sortie et le prix de la tant attendue Nintendo Switch Pro se précisent enfin. L’arrivée de la nouvelle console hybride est imminente. La firme japonaise s’apprêterait à lever le voile sur la Nintendo Switch Pro ou la Super Switch dans les jours prochains avant l’E3 qui commence le 12 juin. En effet, comme Bloomberg l’a rapporté, une annonce imminente permettrait « aux éditeurs de présenter leur gamme complète de jeux Switch lors de l’évènement mondial ».

La Nintendo Switch – Crédit : Michael Adeleye / Pexels

Après son annonce officielle en juin, la Nintendo Switch Pro entrerait aussitôt en production le mois suivant. Du côté de sa date de sortie, le lancement est attendu dès le mois de septembre, voire octobre au plus tard.

La Nintendo Switch Pro sera annoncée avant le 12 juin à un prix plus élevé que sa grande sœur

Le prix de la nouvelle console sera plus élevé que celui de la Nintendo Switch actuelle qui est vendue à 299,99 €. Le mois dernier, un analyste de Bloomberg annonçait justement que la Nintendo Switch Pro serait vendue entre 350 et 400 $.

La hausse de prix est justifiée par l’arrivée de la puce 4K dans le dock ainsi que par l’intégration du DLSS de NVIDIA. D’après Bloomberg, « des composants plus coûteux et des coûts de main-d’œuvre en hausse en Chine devraient faire grimper le prix de la nouvelle Switch par rapport aux 299 $ auxquels la console est vendue depuis son lancement en mars 2017 ».

Au niveau des caractéristiques de la Nintendo Switch Pro, on s’attend à un écran OLED de 7 pouces et à une meilleure autonomie pour une expérience portable améliorée. D’ailleurs, la Super Switch ne complètera pas la gamme des consoles portables de Nintendo. En effet, elle a pour objectif de remplacer progressivement la Nintendo Switch dont la production s’arrêtera à terme. Ainsi, seules la Nintendo Switch Pro, quel que soit son nom, et la Nintendo Switch Lite à 199 € seront disponibles à la vente.

Enfin, il ne faut pas oublier que la pénurie de semi-conducteurs risque de bientôt toucher la Nintendo Switch. Si cela est le cas, la nouvelle Switch Pro pourrait bien rencontrer les mêmes problèmes de rupture de stock que les consoles next-gen de Microsoft et Sony.

Source : Android Authority