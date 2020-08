Nintendo Switch Pro : la console pourrait sortir début 2021

Crédit : Enrique Vidal Flores / Unsplash

Le modèle Pro de la Nintendo Switch refait parler de lui. Selon un rapport du journal taïwanais Economic Daily News, la Nintendo Switch devrait débarquer sur les étalages d’ici quelques mois. En effet, la firme japonaise devrait lancer la production de la nouvelle console avant la fin de l’année. La Nintendo Switch Pro devrait sortir au premier trimestre de 2021. De plus, le PDG de Nintendo, Shuntaro Furukawa, nous avait confirmé en janvier dernier qu’une nouvelle console n’était pas prévue pour 2020, mais il n’avait rien dit au sujet d’une sortie en 2021.

La Nintendo Switch Pro pourrait bientôt venir compléter la gamme

La Nintendo Switch soufflera bientôt sa quatrième bougie, mais sa popularité ne diminue pas pour autant. En mai, ses ventes avaient dépassé celles de la N64 et de la GameCube. De plus, l’entreprise japonaise a sorti l’année dernière un modèle plus abordable, la Switch Lite, qui coûte environ 100 € de moins, mais qui ne peut pas être connectée à un téléviseur.

La communauté attend donc une Nintendo Switch plus puissante, peut-être grâce à un processeur Nvidia personnalisé basé sur l’architecture Volta. Selon le rapport taïwanais, le nouveau modèle bénéficierait d’un écran amélioré. Nous ne savons cependant pas de quel type d’amélioration il s’agit. Plus grand écran, meilleure résolution, taux de rafraîchissement plus élevé ?

Bien entendu, ces informations sont à prendre avec des pincettes tant que Nintendo ne les confirme pas officiellement. En tout cas, la fin d’année et début d’année prochaine s’annonce être une période très compétitive pour les constructeurs avec la sortie de la PlayStation 5, de la Xbox Series X et peut-être de la Nintendo Switch Pro.

Source : BGR