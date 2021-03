Nintendo Switch Pro : la console serait vendue entre 350 et 400 dollars selon un analyste

La Nintendo Switch Pro pourrait être vendue entre 350 et 400 dollars, selon un analyste de Bloomberg. Avec un tel prix plus élevé que la Switch actuelle, Nintendo renforcerait l’aspect premium de la console en plus de sa compatibilité 4K et de son DLSS.

La Nintendo Switch Pro (ou Super Switch) fait parler d’elle depuis déjà quelque temps, mais les discussions se sont récemment renforcées. La prochaine console hybride japonaise devrait être équipée d’un écran OLED, d’un SoC compatible 4K en mode « dock » et d’une batterie plus performante pour une meilleure autonomie.

La Nintendo Switch dans son dock – Crédit : Erik Mclean / Unsplash

Nos confrères de Bloomberg ont partagé hier un nouveau rapport avec encore plus d’informations concernant la Nintendo Switch Pro, y compris une fourchette de prix.

La Nintendo Switch Pro serait plus onéreuse que la console actuelle de 50 ou 100 $

Comme cela a déjà été évoqué il y a quelques jours, la Nintendo Switch Pro bénéficierait de la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) de Nvidia. Elle serait ainsi capable d’afficher des images de meilleure qualité en mode docké et portable. Néanmoins, toutes ces nouveautés et améliorations ont un coût. Selon l’analyste de Bloomberg, Matthew Kanterman, Nintendo pourrait vendre la Switch Pro entre 350 et 400 dollars. Elle serait ainsi plus onéreuse que sa grande sœur de 50 ou 100 dollars.

Cette Super Switch serait donc une console premium pour les joueurs les plus exigeants. Matthew Kanterman a expliqué que : « 349,99 $ augmentera la proposition de valeur de l’appareil, mais je pense toujours que Nintendo peut générer une forte demande même à 399,99 $ ». D’après lui, le prix haut de gamme n’impactera pas négativement la demande pour la console pro. En effet, on peut penser que les joueurs souhaitant vraiment profiter de la 4K ne seront pas gênés par ce prix. La Nintendo Switch standard sera toujours là pour les joueurs occasionnels et la Switch Lite pour les plus jeunes ou les moins exigeants.

Quoi qu’il en soit, Nintendo n’a pas encore officiellement confirmé l’existence de la prochaine console. Cette fourchette de prix est seulement une estimation par rapport aux fuites concernant la Switch Pro. Des sources sont d’ailleurs confiantes que l’arrivée de la nouvelle Switch est imminente, fin 2021 ou plus réalistiquement début 2022. Et pour cause, la production de la puce graphique NVIDIA Tegra X1 Mariko qui équipe la Switch actuelle serait bientôt arrêtée.

