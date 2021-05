Nintendo Switch Pro : la nouvelle console a été aperçue sur Amazon Mexique

Comme l’a repéré l’utilisateur de Twitter @Alphabeat_g, Amazon a créé une nouvelle page pour la Nintendo Switch Pro, avant de la retirer de sa plateforme quelques minutes plus tard.

Écran d’accueil de la Nintendo Switch – Crédit : Alvaro Reyes / Unsplash

D’après les informations de nos confrères de Bloomberg, l’annonce de la console qui devrait sortir dès le mois de septembre serait imminente. En effet, celle-ci pourrait avoir lieu dans les prochains jours, avant les conférences prévues à l’occasion de l’E3, comme celle de Xbox et Bethesda le 13 juin prochain.

Voir la console être listée sur Amazon n’est donc pas forcément une surprise, même si la page ne nous a malheureusement pas laissé entrevoir aucune caractéristique technique. Le nom « nouvelle Switch Pro » pourrait être lui aussi amené à changer, puisque le mot « Pro » ne correspond pas à l’ADN de Nintendo. On s’attend plutôt à ce que celle-ci porte le nom de Super Nintendo Switch.

Que sait-on de la Switch Pro ?

La particularité de la nouvelle Switch Pro devrait être son nouvel écran OLED de 7 pouces, qui permettra de profiter d’une meilleure image et de noirs plus profonds. Un écran OLED permettrait un véritable gain d’autonomie pour la console portable, puisqu’à la différence des panneaux LCD, il est beaucoup moins énergivore.

On s’attend également à ce que la nouvelle Nintendo Switch Pro soit compatible avec la technologie DLSS de Nvidia. Grâce à cette dernière, Nintendo serait en mesure d’afficher des jeux en définition 4K une fois la console connectée à un téléviseur. L’expérience sur certains jeux tels que Zelda Breath of the Wild pourrait donc être plus fluide grâce à la nouvelle puce de Nvidia.

À sa sortie, la Nintendo Switch Pro devrait venir remplacer la Nintendo Switch, qui sera vendue jusqu’à épuisement des stocks. Seules les Nintendo Switch Lite et la nouvelle console continueront à être commercialisées.

La console serait vendue entre 350 et 400 dollars selon un analyste, et devrait être disponible dès les mois de septembre ou octobre. Comme à chaque nouvelle génération, on s’attend à des ruptures de stock rapides, puisqu’on risque de voir de nombreux acheteurs commander plusieurs consoles pour les revendre à un prix plus élevé. Il faudra donc se montrer rapide pour commander.

Source : Alphabeat_g