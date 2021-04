Nintendo Switch Pro : le dock pourrait contenir une puce 4K

La Nintendo Switch est sur le marché depuis maintenant plusieurs années, et les fans commencent à réclamer une amélioration des performances graphiques de la console, qui fait pâle figure face aux nouvelles PS5 et Xbox Series X et S.

Un expert a fouillé le code source de la dernière mise à jour de la Switch, la version 12.0, et ont trouvé quelques lignes de codes intéressantes faisant référence à la Nintendo Switch Pro.

Nintendo Switch – Crédit : joatseu / Pixabay

La Nintendo Switch Pro, également appelée Super Switch, devrait être une véritable révolution pour les joueurs. Nous savons que son arrivée serait imminente, puisque NVIDIA a stoppé la production du processeur de la Switch.

La Switch Pro devrait enfin permettre aux joueurs de jouer à des jeux en 4K, et cette information semble se confirmer grâce au code source de la mise à jour 12.0 de la Switch. En effet, le data miner « OatmealDome » a trouvé ce qui semble être des références au nouveau dock de la future Switch Pro, qui serait capable de recevoir des mises à jour.

Le dock de la Switch Pro aurait une puce 4K

L’expert a trouvé une ligne de code « is_crda_fw_update_supported », qu’ils pensent être en lien avec le nouveau dock de la Switch Pro, nommé « Cradle Aula ». Alors qu’on pensait que celui-ci serait directement équipé d’une puce capable de gérer la définition 4K.

Une fois connectée au doc, la version améliorée de la Nintendo Switch pourrait bien passer à la vitesse supérieure grâce au DLSS. Celle-ci permettra d’augmenter le nombre d’images par seconde sur les jeux et de permettre à la console d’afficher de la 4K sur un téléviseur. On s’attend également à ce que les éditeurs de jeux proposent de graphismes de meilleure qualité, puisque leurs jeux seront lancés sur une console bien plus puissante que la génération précédente.

Le chercheur a également trouvé dans le code la ligne « 4kdp_preferred_over_usb30 », qui suggère une sortie 4K. Celle-ci pourrait être via un port DisplayPort ou USB-C. Il faudra attendre encore quelques mois pour en savoir davantage sur cette Switch Pro. On sait que son arrivée est imminente, et qu’elle devrait être vendue entre 350 dollars et 400 dollars selon un analyste.

Source : pocket-link