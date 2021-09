Nintendo Switch : une nouvelle manette serait bientôt annoncée

La Nintendo Switch pourrait bientôt avoir une manette supplémentaire. Des dépôts auprès de la FCC aux États-Unis ont été repérés par l’utilisatrice Twitter « Samus Hunter » spécialisée dans les fuites Nintendo. Elle a annoncé que : « Une toute nouvelle manette de jeu a été enregistrée aujourd’hui par Nintendo – FCC ID BKEHAC043 – À l’heure actuelle, toutes les données sont verrouillées ».

Manette Super Nintendo Entertainment System – Crédit : Nintendo

Nous ne connaissons donc pas encore ni le nom ni le design de cette nouvelle manette de la Nintendo Switch. Cependant, il n’en faut pas plus pour que la communauté commence à spéculer et que les théories émergent sur la toile. Une nouvelle Pro Controller, des Joy-Cons améliorés, une manette Game Boy ou N64 ? À quoi faut-il s’attendre exactement ?

Une nouvelle Pro Controller pour la Switch OLED ou une manette N64 ?

Tout d’abord, nous savons avec certitude que Nintendo travaille sur une manette pour la Switch. En effet, le produit s’appelle « Game controller HAC043 ». Tous les produits de la Switch comportent « HAC » dans leur nom. La console elle-même est HAC-001.

Ensuite, de nombreux joueurs pensent qu’il s’agit d’une manette inspirée de la Nintendo 64. Un leaker vient effectivement d’annoncer que les jeux Nintendo 64 pourraient bientôt arriver sur le Nintendo Switch Online en faisant augmenter le prix de l’abonnement. De plus, la manette Super Nintendo Entertainment System sortie l’année dernière s’appelait « HAC-042 ». Sinon, la communauté s’attend aussi à une manette inspirée de la Game Boy.

Enfin, deux autres théories sont également possibles. Suite à l’arrivée du Bluetooth audio sur la Nintendo Switch, une nouvelle Pro Controller avec un port jack pour brancher des écouteurs ou un casque audio pourrait bientôt sortir. Il ne faut pas non plus oublier que nous ne sommes plus qu’à trois semaines de la sortie officielle de la nouvelle Nintendo Switch OLED avec son écran de 7 pouces. La firme nippone pourrait donc aussi avoir préparé des nouveaux Joy-Cons. Quoi qu’il en soit, il vaut mieux prendre ces informations avec des pincettes en attendant une confirmation officielle.

