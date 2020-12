Nintendo : un artiste crée une GameCube façon pain d’épices avec des chamallows en guise de joueurs

La GameCube façon pain d’épices avec des joueurs en chamallows – Crédit : @JackaryDraws / Twitter

Un artiste freelance a eu l’idée de recréer la GameCube de Nintendo sur le thème des fêtes de fin d’année. Il a en effet imaginé une scène avec la console de salon façon pain d’épices et des joueurs en chamallows qui s’affrontent sur Super Smash Bros. Melee. Pour les fans de jeux de combat, Super Smash Bros. Melee (sorti en 2001) est l’un des meilleurs titres de la série. Le plus récent est Super Smash Bros. Ultimate sur la Nintendo Switch qui vient d’accueillir Sephiroth en nouveau combattant.

Une GameCube pour les joueurs les plus gourmands

Sur Twitter, l’artiste « @JackaryDraws » a partagé sa création gourmande pour les fêtes de fin d’année. Il n’a pas créé seulement la GameCube, mais toute une scène. Du carton fait office de sol et de mur tandis que l’écran du téléviseur est représenté par une photo en noir et blanc de Super Smash Bros. Un chamallow et deux bonbons gélifiés vert et rouge sont les boutons de ce téléviseur vintage.

My masterpiece, my Magnum Opus pic.twitter.com/kx63lcPp4U — Jackary Art (@JackaryDraws) December 22, 2020

L’artiste a fabriqué la GameCube façon pain d’épices à l’aide de glaçage et de plusieurs crackers. Comme pour le téléviseur, il s’est servi de bonbons gélifiés et de M&M’S. Ils représentent les boutons et les ports de la console. D’ailleurs, deux manettes sont branchées ave des bonbons scoubidou. Les deux joueurs qui ressemblent à des bonhommes de neige ont été réalisés avec des chamallows et des bâtonnets de bretzel pour les bras. Comme plusieurs internautes ont fait la remarque, l’artiste pourrait nommer sa création la « GrahamCube » pour illustrer le mélange entre les biscuits Graham et la GameCube.

Enfin, ce n’est pas la première fois que des artistes se servent des consoles iconiques de jeux vidéo pour des créations diverses et variées. Il y a quelques années, un artiste avait imaginé la VapeCube, une GameCube transformée en chicha électronique. Plus récemment, un passionné a transformé le nouveau set LEGO de la NES en un véritable émulateur avec un Raspberry Pi 4.

Source : Screen Rant