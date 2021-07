Nord 2 5G : OnePlus confirme par erreur la date de lancement du smartphone

Nos confrères de TechRadar rapportent que pendant quelques minutes, la page d’accueil du site OnePlus Inde mentionnait la date de lancement du OnePlus Nord 2. Le smartphone serait officiellement dévoilé le 22 juillet prochain.

OnePlus Nord 2 – Crédit : OnLeaks

Cette date de lancement n’est pas vraiment une surprise, puisqu’elle avait déjà été dévoilée sur Twitter par le leaker @heyitsyogesh. C’est près d’une semaine avant le lancement du premier produit de Nothing, la nouvelle start-up de Carl Pei. Le co-fondateur de OnePlus avait quitté le fabricant à la fin de l’année dernière pour se lancer dans une nouvelle aventure dans l’audio.

Nothing lancera les Ear (1), ses premiers écouteurs sans fil, le 27 juillet prochain. Comme l’a révélé Carl Pei à Tech Crunch, les TWS seront compatibles avec la réduction de bruit active. D’après lui, ils rivaliseront directement avec les AirPods Pro d’Apple. Les Ear (1) ne seront vendus qu’à 99 euros en France. Il s’agit donc d’un produit à surveiller de très près.

3rd week, most probably 22nd — 𓆩Yogesh𓆪 (@heyitsyogesh) July 6, 2021

On sait déjà tout du OnePlus Nord 2 5G

OnePlus n’a pas attendu la présentation de son smartphone pour dévoiler lui-même quelques-unes de ses caractéristiques techniques. En effet, nous apprenions hier que le Nord 2 5G serait équipé du Dimensity 1200-AI, une version personnalisée du MediaTek 1200. Lancé en janvier dernier, ce processeur se poserait en rival du Snapdragon 865 Plus de Qualcomm.

Le smartphone offrirait un écran plat Full HD+ AMOLED de 6,43 pouces 90 Hz. Le OnePlus Nord 2 5G serait alimenté par une batterie de 4500 mAh. Celle-ci sera compatible avec la recharge rapide filaire 30 W. Côté photo, le smartphone utiliserait 3 caméras, dont un IMX766 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un troisième capteur de 2 MP.

Le OnePlus Nord 2 5G devrait donc corriger un des plus gros défauts de la génération précédente que nous avions pu tester : les performances en photo. En effet, le capteur principal est le même que celui de l’OPPO Find X3 Pro. On peut donc s’attendre à de bien meilleurs résultats par rapport au OnePlus Nord original. À l’avant, le smartphone serait équipé d’un capteur selfie de 32 MP logé dans un poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran. En plus de sa fiche technique, nous savons également à quoi va ressembler le smartphone. Le design du Nord 2 5G avait été dévoilé le mois dernier par le célèbre leaker OnLeaks. Rendez-vous le 22 juillet prochain pour en savoir plus.

Source : TechRadar