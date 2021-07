Nord 2 5G, OnePlus officialise son smartphone boosté à l’IA

OnePlus renouvelle son smartphone milieu de gamme. Plébiscité depuis sa sortie en 2020, le Nord cède donc sa place au Nord 2 5G, un modèle qui concentre « quasiment tout ce que vous attendiez », assure OnePlus avec une pointe d’humour.

OnePlus Nord 2 5G – Crédit : OnePlus

Le Nord 2 5G sera équipé du Dimensity 1200-AI, version personnalisée du MediaTek 1200. Lancé en janvier dernier, ce processeur se poserait en rival du Snapdragon 865 Plus de Qualcomm, malgré quelques limitations : pas de vidéo en 8K, 2520 x 1080 pixels en définition max.

OnePlus n’explique pas son choix d’avoir quitté Qualcomm. On est en droit de se demander si le constructeur chinois n’en a pas eu assez de payer le prix fort ses processeurs. En effet, avec ses Snapdragon, le fondeur n’y va pas de main morte côté prix. Google a d’ailleurs courbé l’échine avec son Pixel 5 en n’optant pas pour un CPU haut de gamme, mais pour le 765G, plus limité.

Dimensity 1200-AI, un choix de raison

Mais changer pour Mediatek n’est pas synonyme de mauvais choix pour autant. Le Dimensity 1200 est une puce qui en a dans le ventre. Les performances sont à peu près équivalentes à celles du 865. Le 1200 a pour lui des fréquences plus élevées. Trois coeurs A78 viennent s’occuper des charges lourdes et quatre autres coeurs A55 sont dévolus aux tâches requérant peu de puissance. MediaTek cherche à trouver l’équilibre entre puissance et autonomie, nerf de la guerre de la téléphonie moderne. En revanche, on ne retirera pas au 865 que côté gaming, les jeux mobiles sont avant tout optimisés pour les Snapdragon. De plus, le Snapdragon 865 embarque une puce graphique Adreno 650, plus performante que le Mali G77 du processeur de MediaTek.

« OnePlus est réputé pour son expérience rapide et fluide sur smartphone, et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux moyens et technologies pour offrir cette expérience à davantage d’utilisateurs », explique Pete Lau, patron de OnePlus. En ce sens, le Dimensity 1200-AI tombe à pic. Optimisé pour le travail par intelligence artificielle, il permettra au OnePlus Nord 2 5G d’intégrer diverses avancées en matière d’IA. Si OnePlus mentionne ce point, il n’en détaille pas encore tous les contours.

Qu’apporte l’IA au Nord 2 5G ?

On sait notamment que l’appareil photo du OnePlus Nord 5G sera « boosté par l’IA ». Ici, la fonction AI Photo Enhancement peut reconnaître jusqu’à 22 scènes différentes. Par la suite, elle ajuste automatiquement les tons de couleur et le contraste pour un résultat qui se veut optimal de jour comme de nuit, assure OnePlus. Un traitement favorisant l’algorithme qui n’est pas sans rappeler les Pixel de Google. Côté vidéo, l’IA donnerait « des ombres plus détaillées, des hautes lumières mieux conservées et une plus grande plage dynamique » via la fonction AI Video Enhancement, et ce, en temps réel.

L’affichage est aussi mis en avant. On y trouve trois technologies. L’AI Color Boost identifie ce qui est présent sur l’écran pour adapter sa gamme colorimétrique à la volée. L’AI Resolution Boost se charge quant à elle d’améliorer la définition des contenus vidéos SD en les passant en HD. Enfin, le Smart Ambient Display tient les rênes de la luminosité ambiante. C’est lui qui définit dynamiquement la luminosité et la chaleur de l’écran, en fonction de la source lumineuse extérieure et de son intensité.

Bien évidemment, ces fonctions ne sont pas nouvelles. Elles se retrouvent toutes dans le Find X3 Pro d’Oppo, par exemple. Néanmoins, en profiter sur un smartphone milieu de gamme devrait être une première.