Nord N200 5G : on sait tout du smartphone le plus abordable de OnePlus

Le OnePlus Nord N200 5G va succéder directement au OnePlus Nord N100 de l’année dernière. Leurs caractéristiques techniques sont similaires, mais le nouveau modèle est désormais compatible 5G.

OnePlus Nord N200 5G – Crédit : Evan Blass

Pour prendre en charge le réseau 5G, OnePlus va équiper son nouveau Nord N200 5G avec un Snapdragon 480. Le processeur sera épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage UFS 2.1 extensible jusqu’à 256 Go avec une carte micro-SD.

Le OnePlus Nord N200 5G sera légèrement plus petit que son prédécesseur. En effet, il sera équipé d’un écran de 6,49 pouces, contre 6,52 pouces sur le Nord N100. L’écran IPS offrira une définition FHD+ (1080 x 2400 pixels) et sera compatible avec le taux de rafraichissement de 90 Hz. Il semble donc très similaire à celui du OnePlus Nord N10 5G que nous avions pu tester. On apprend également qu’il sera alimenté par une batterie de 5000 mAh avec la recharge rapide de seulement 18 W.

OnePlus n’améliorera pas la partie photo sur cette génération

Tout comme l’année dernière, on retrouvera au dos 3 capteurs, dont un principal de 13 MP et deux capteurs macro et monochrome de 2 MP. Malheureusement, les utilisateurs n’auront droit à aucun capteur ultra grand-angle sur ce modèle. À l’avant, on retrouvera une caméra de 16 MP pour les selfies.

On peut également noter que le smartphone proposera une prise jack, le Bluetooth 5.1 et qu’il utilisera la version 11 d’Android. Selon la fiche technique, il mesurerait 163,1 mm x 74,9 mm x 8,3 mm et pèserait 189 grammes.

Pour l’instant, nous ne connaissons pas encore le prix du OnePlus Nord N200 5G. Cependant, on imagine que celui-ci sera dévoilé au même prix que son prédécesseur, soit 199 euros. OnePlus a l’habitude de lancer des smartphones proposant un rapport performances/prix très intéressant. C’est par exemple le cas du nouveau OnePlus Nord CE 5G, que nous venons de tester.

En attendant l’arrivée du OnePlus Nord N200, OnePlus devrait également prochainement dévoiler son OnePlus Nord 2, dont on connaît déjà toutes les caractéristiques techniques.

Source : Evan Blass