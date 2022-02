NordVPN fête ses 10 ans : 71 % de réduction et jusqu’à 2 ans d’abonnement offert

NordVPN a 10 ans et compte bien célébrer cet anniversaire en vous proposant une promotion spéciale. Le fournisseur de réseau privé virtuel offre jusqu’à 2 ans d’abonnement supplémentaires, si vous souscrivez à l’offre de 24 mois, en plus d’une réduction de 70 % sur le prix de l’abonnement mensuel.

NordVPN fête ses 10 ans © NordVPN

La création de NordVPN date de 2012, il y a 10 ans déjà. Pour fêter ça, celui qui est largement considéré comme l’un des meilleurs VPN du marché offre jusqu’à 2 ans d’abonnement supplémentaires, si vous souscrivez à l’offre de 24 mois. En plus de ça, une réduction de 71 % sur le prix de l’abonnement mensuel est actuellement appliquée.

NordVPN, toujours leader du marché en 2022

NordVPN est l’un des fournisseurs de VPN les plus populaires et les plus fiables du marché. Il offre une multitude de fonctionnalités utiles qui aident à débloquer du contenu partout dans le monde, tout en restant en sécurité en ligne.

Pour celles et ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec les VPN, il s’agit d’un logiciel qui chiffre et sécurise votre connexion Internet en masquant votre adresse de protocole Internet (IP). De cette façon, vos actions en ligne sont — pratiquement — intraçables.

Ils sont également très populaires pour contourner les restrictions géographiques qui caractérisent les services de streaming en ligne comme Netflix, YouTube ou le BBC iPlayer, par exemple.

Les principales fonctionnalités de NordVPN incluent Double VPN, qui redirigera votre connexion via non pas un mais deux réseaux privés virtuels. CyberSec, qui signalera les sites Web douteux et aidera à bloquer les publicités, et un Kill Switch, qui permet de garder votre IP masquée en cas de coupure inopinée.

NordVPN sécurise enfin toutes vos données à l’aide d’un chiffrement en AES de 256 bits, pour plus de sécurité. Le fournisseur s’engage à ne conserver aucun journal de votre activité. Le VPN compte 60 pays et plus de 5 000 serveurs depuis lesquels vous pouvez vous connecter.

Un seul compte pour six abonnements avec 71 % de réduction

L’application NordVPN existe pour Windows, macOS, iOS, Android, Linux, mais également en extensions de proxy chiffrés pour Chrome, Firefox et Edge. Avec un seul compte NordVPN, vous pouvez sécuriser jusqu’à 6 appareils simultanément.

La promotion actuelle fait dégringoler le tarif des 24 mois d’abonnement puisqu’ils passent d’un peu plus de 310 € à 86,11 € TTC, soit environ 3,50 € TTC par mois. Mais vu que NordVPN fête ses dix ans, vous pouvez gagner 1 mois, 1 an ou 2 ans d’abonnement supplémentaires, la seule condition étant de souscrire à l’abonnement de 2 ans. De plus, vous avez le droit à une garantie satisfait ou remboursé de 31 jours, alors profitez-en.