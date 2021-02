Norton™ 360 : choisissez la version qu’il vous faut

Que ce soit pour vous protéger contre les logiciels malveillants, assurer la confidentialité de vos données, sauvegarder vos fichiers automatiquement, gérer vos mots de passe… les solutions logicielles Norton 360 font partie des plus complètes et efficaces du marché.

Il n’est plus nécessaire de présenter NortonLifeLock, un des leaders dans le domaine de la sécurité informatique grand public. Au fil des ans, l’éditeur n’a cessé de perfectionner ses produits et de proposer de nouveaux services permettant de renforcer toujours plus votre sécurité, mais aussi la confidentialité de vos données en ligne et votre confort d’utilisation. Petit tour d’horizon des différentes versions (Norton 360 Standard, Norton 360 Deluxe et Norton 360 Premium) proposées par NortonLifeLock.

Soyez protégé contre les principales cybermenaces

Dès lors que votre équipement, quel qu’il soit (ordinateur, smartphone ou tablette) est connecté à Internet, les menaces auxquelles vous vous exposez sont bien réelles et peuvent prendre des formes très variées. Lorsque vous surfez, installez une nouvelle application, téléchargez un fichier ou même lors de l’ouverture d’un simple e-mail, vous vous exposez à de nombreux risques.

L’arrivée d’un logiciel malveillant (malware, virus…) sur votre machine peut déboucher, dans le pire des cas, sur le vol de vos informations bancaires ou de certains de vos identifiants et mots de passe ou, dans le meilleur des cas, entrainer un ralentissement de votre machine.

Quelle que soit la version de Norton que vous choisissez, vous serez protégé contre ce type de menace. Norton 360 effectue des scans réguliers pour détecter la présence de logiciels malveillants et les bloquer avant qu’ils ne puissent agir et s’installer dans votre système. L’importance de sa base installée et les fréquentes mises à jour lui permettent d’être efficace en temps réel et même lorsqu’il s’agit d’attaque « zero-day », c’est-à-dire d’attaque jamais identifiée auparavant.

NortonLifeLock met aussi à votre disposition à partir du moment où vous vous abonnez un expert qui vous aidera à éradiquer le virus de votre machine. Dans l’hypothèse improbable où il n’y parviendrait pas, vous seriez remboursé.

Toutes les versions de Norton 360 proposent également un pare-feu qui vous prévient lorsque des communications non autorisées sont détectées entre votre ordinateur et une autre machine.

Norton 360 Standard, Norton 360 Deluxe et Norton 360 Premium, dimensionnez vos besoins

Ce qui peut déterminer la solution que vous allez choisir c’est tout d’abord le nombre d’équipements que vous souhaitez protéger. Avec un abonnement Norton 360 Standard, vous pouvez protéger 1 équipement que ce soit un PC, un Mac, un smartphone ou une tablette. Avec un abonnement à Norton 360 Deluxe vous pourrez protéger jusqu’à 5 appareils. Pour 10 équipements, il vous faudra opter pour Norton 360 Premium.

De même la quantité de stockage dont vous disposez dans le cloud pour PC Windows varie selon l’abonnement choisi. Norton 360 Standard autorise 10 Go de stockage alors que les formules supérieures permettent jusqu’à 50 ou 75 Go de stockage. Ce service est une mesure préventive contre la perte de fichiers, quelle qu’en soit l’origine : une simple panne de disque dur ou si vous êtes victime d’un ransomware. Cette fonctionnalité apporte une grande tranquillité d’esprit et assure de pouvoir récupérer simplement ses données perdues.

De nombreux services complémentaires inclus

Norton 360 ne se contente pas des protections attendues par une suite de sécurité logicielle, mais elle apporte également de nombreux autres services.

En premier lieu, elle intègre un VPN qui assure la protection de vos données personnelles et vous permet de surfer anonymement grâce à l’utilisation du réseau virtuel privé Norton. La connexion s’effectue via un tunnel chiffré, garantissant la sécurité de toutes les données qui transitent, dont notamment les mots de passe et les coordonnées bancaires. Ainsi, Norton 360 vous procure une protection de haut niveau même si vous utilisez un réseau wifi public.

Autre service qu’il suffit de tester pour ne plus pouvoir s’en passer, le gestionnaire de mots de passe, disponible sur toutes les versions Norton. Vous n’avez plus qu’un seul mot de passe à retenir, celui de du gestionnaire de mot de passe Norton. Ce dernier se charge de générer et de stocker tous vos mots de passe et informations d’authentification y compris les plus sensibles comme vos données bancaires. Ce type de service apporte également un grand confort d’utilisation.

Les webcams sont désormais présentes sur la plupart des ordinateurs et plutôt que d’opter pour une méthode artisanale à base de post-it ou de scotch pour obstruer la caméra vous pourrez faire appel à la fonction SafeCam pour PC Windows. Vous serez averti de toute tentative d’accès à votre Webcam et pourrez bloquer les accès non autorisés.

Des solutions adaptées pour les familles et la protection des enfants

Et pour ceux qui souhaitent une protection adaptée à toute la famille, les versions Norton 360 Deluxe et Norton 360 Premium proposent un contrôle parental et un mode école. Attention toutefois, ces services ne sont pas disponibles sur Mac.

Le contrôle parental vous permet de contrôler leur activité sur le Net. Vous pourrez voir quels sites ils consultent, quelles vidéos sur YouTube.com ils regardent, quelles recherches ils effectuent et quelles applications ils téléchargent. Cela permet aussi de mettre en place un système de filtrage des contenus afin de s’assurer qu’ils puissent avoir une utilisation saine d’Internet sans pour autant tout bloquer..

Le mode école permet, pour sa part, de maintenir une connexion active tout en bloquant les contenus qui pourraient nuire à sa concentration.

Les différents tarifs proposés

Pour la première année, Norton 360 vous est proposée selon la formule choisie * :

Norton 360 Standard : 29,99€ la première année puis 74,99 euros/an.

29,99€ la première année puis 74,99 euros/an. Norton 360 Deluxe : 39,99 euros la première année puis 94,99 euros/an

39,99 euros la première année puis 94,99 euros/an Norton 360 Premium : 49,99 euros la première année puis 104,99 euros/an

* Offre soumise à conditions. Voir les détails de l’abonnement.

Cet article est une publication sponsorisée par NortonLifeLock.