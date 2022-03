Nothing : Carl Pei a présenté son nouveau smartphone au PDG de Qualcomm

Alors que Nothing se préparerait à sortir son premier smartphone dans les jours qui viennent, une photo prise au MWC 2022 montre Carl Pei (l’ex de OnePlus et fondateur de Nothing) qui présente son smartphone au PDG de Qualcomm lui-même.

Après avoir quitté OnePlus pour de bon en 2020, Carl Pei a fondé Nothing, une startup londonienne. La marque n’a lancé qu’un seul produit jusqu’à présent, les écouteurs ear (1) à 99 € que nous avons eu l’occasion de tester. Désormais, Nothing s’apprêterait à lancer son tout premier smartphone. L’annonce pourrait arriver d’un moment à l’autre d’ici la fin du mois prochain.

Carl Pei et Cristiano Amon au MWC 2022 avec le smartphone de Nothing – Crédit : @evleaks / Twitter

En attendant de découvrir le smartphone de Nothing, une photo prise discrètement au MWC 2022 qui a fermé ses portes la semaine dernière confirme l’existence de l’appareil. En effet, la photo montre Carl Pei en train de présenter un smartphone à Cristiano Amon, le PDG de Qualcomm. L’ex de OnePlus avait très probablement dans les mains un prototype du smartphone de Nothing.

Carl Pei s’est rendu au MWC 2022 avec le smartphone de Nothing dans sa poche

La semaine dernière, des sources ont révélé que Carl Pei avait eu une réunion avec le PDG de Qualcomm. Elles ont aussi affirmé que le fondateur de Nothing avait présenté un prototype à plusieurs dirigeants clés de l’industrie mobile lors du salon de Barcelone. Cette photo partagée par « @evleaks » sur Twitter confirme ces rumeurs.

La photo de Carl Pei et Cristiano Amon ne nous permet pas d’en apprendre davantage sur le smartphone de Nothing. On peut néanmoins affirmer qu’il sera alimenté par un processeur Qualcomm. De plus, on s’attend également à « des éléments de transparence vus dans le premier produit de Nothing ». Les écouteurs de la marque ont effectivement un plastique transparent qui pourrait se retrouver sur le smartphone de Nothing.

Enfin, Carl Pei veut-il faire de Nothing une sorte de OnePlus 2.0 ? Son smartphone sera probablement un appareil low-cost qui offrira un bon compromis aux utilisateurs. C’est en tout cas la philosophie des écouteurs de la marque qui ont un rapport qualité/prix agressif. Nothing devra placer la barre haut pour rivaliser avec les géants du marché tels que Samsung, Xiaomi, Oppo et évidemment OnePlus.

Source : NotebookCheck