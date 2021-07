Nothing ear (1) : découvrez en live les écouteurs à 99 € qui vont faire mal aux AirPods Pro

Nothing a commencé à dévoiler quelques atours de ses ear (1). Aujourd’hui, on va pouvoir découvrir ces écouteurs dans leur entièreté et confirmer ce que l’on sait de leur fiche technique.

Ils se veulent révolutionnaires, non pas par leurs fonctions, mais par leur rapport qualité/prix extrêmement agressif. Moins de 100 € pour des écouteurs sans fil à réduction de bruit active, pourvus des fonctions communes et dotés d’une grande autonomie. On parle de 24 heures avec la réduction de bruit et 36 heures sans.

Pour situer le contexte, Nothing est né des mains de Carl Pei. Co-fondateur de OnePlus, il a quitté son comparse Pete Lau l’an dernier pour fonder sa société Nothing. Son premier produit sont les ear (1) et autant dire qu’après les excellents smartphones que l’on a pu voir chez OnePlus depuis sa création, on attend ces écouteurs avec impatience.

Outre les fonctionnalités, les ear (1) présentent un design transparent rarement vu sur des écouteurs true wireless. On pense éventuellement aux Jabees Firefly ou Shure Aonic 215.

Une application compagnon permettra d’administrer ces écouteurs. Elle est d’ailleurs disponible sur le Play Store depuis ce week-end.

Nothing diffusera sa conférence ce mardi 27 juillet à 15h00. Pour la suivre, il suffit de cliquer sur la vidéo ci-dessous. Celle-ci est hébergée par Unbox Therapy. En guest, on pourra y retrouver le Youtubeur Casey Neistat, co-fondateur de Beme et investisseur de Nothing.