Nothing Ear (1) : les tueurs d’AirPods Pro transparents à 99 euros !

La nouvelle start-up de Carl Pei, le co-fondateur de OnePlus, a pour objectif d’éliminer les barrières entre les personnes et la technologie pour créer un avenir numérique. Ses premiers écouteurs Ear (1) adoptent un design transparent pour mettre en évidence les technologies qu’ils embarquent.

Ear (1) – Crédit : Nothing

Le design atypique du boitier des écouteurs Ear (1) avait fuité le 15 juillet dernier, et nous pouvons à présent découvrir le design transparent des écouteurs qui les démarque vraiment de la concurrence. Chaque oreillette dispose de sa propre couleur d’accentuation, rouge pour la droite, noire pour la gauche.

Celles-ci abritent des haut-parleurs dynamiques de 11,6 mm et une chambre de 0,34cc. De plus, les Nothing Ear (1) utilisent la technologie Clear Voice. Votre voix devrait donc être claire et nette lors d’appels téléphoniques. Enfin, les écouteurs sont certifiés IPX4, ce qui leur permettra de résister à la pluie ou à la transpiration.

Ear (1) – Crédit : Nothing

Les Nothing Ear 1 sont compatibles avec la réduction de bruit active

Nothing avait déjà dévoilé une partie de la fiche technique de ses écouteurs en amont de la conférence. Nous avions notamment appris que les écouteurs sans fil seraient compatibles avec la technologie ANC (réduction de bruit active). Celle-ci pourra éliminer jusqu’à 40 dB de bruit ambiant grâce à trois microphones haute définition. Comme nous l’avait révélé l’application, vous aurez le choix entre deux modes : « Faible » ou « Maximum ». Un mode « transparent » sera également de la partie pour vous permettre d’entendre votre environnement.

Grâce à la batterie de 570 mAh du boitier, les écouteurs offre une autonomie totale de 24 heures avec la réduction de bruit active, et 36 heures sans. Les écouteurs disposeront eux d’une autonomie de 4 heures avec la réduction de bruit active, et presque 6 heures lorsqu’elle sera désactivée. La recharge rapide permettra de profiter de 6 heures d’autonomie en seulement 10 minutes. De plus, le boitier est compatible avec la recharge sans fil Qi.

Ear (1) – Crédit : Nothing

Les Ear (1) seront compatibles avec une fonctionnalité « Find my Earbuds », qui vous permettra de les faire vibrer si vous ne les trouvez pas. De plus, comme la plupart de ses concurrents, les écouteurs mettront en pause votre musique si vous les retirez. Enfin, les écouteurs True Wireless seront compatibles avec un certain nombre de gestes pour contrôler votre musique, et prendront en charge le Bluetooth 5.2 ainsi que les codecs AAC et SBC. On peut regretter l’absence du LHDC ou encore de l’aptX Adaptive.

Les écouteurs seront vendus au prix de 99 euros, soit plus de deux fois moins cher que les AirPods Pro d’Apple ou que les Sony WF-1000XM4 que nous avions pu tester. Si vous ne savez pas pour quel modèle opter, vous pouvez aller consulter notre comparatif des meilleurs true wireless de 2021.

Source : Nothing