Nothing Ear (stick) : les nouveaux écouteurs seront dévoilés le 26 octobre

Nothing s’apprête à dévoiler une nouvelle paire d’écouteurs en True Wireless Stereo, après les Nohting Ear (1) que nous avions adoré. Nommés Nothing Ear (Stick), ils seront présentés le 26 octobre 2022.

Nothing ear (Stick) © Nothing

Le premier produit de Nothing était une paire d’écouteurs True Wireless Stereo, les Nothing Ear (1), que nous avions testé en juillet 2021. Depuis, la firme a lancé un téléphone dont vous avez peut-être entendu parler, le Nothing Phone (1), testé en juillet 2022. Ce mois-ci, la société revient à ses racines (encore très jeunes), en introduisant une nouvelle paire d’écouteurs TWS.

Les Nothing Ear (stick) arrivent en octobre

Les Nothing Ear (stick) seront donc dévoilés le 26 octobre 2022, comme l’indique la société, à partir de 16 heures (heure de Paris). Nous devrions obtenir des informations sur leur prix et leur date de sortie. Compte tenu de la qualité des premiers modèles, nous suivrons l’annonce de près.

On en sait encore peu sur ces écouteurs, si ce n’est qu’ils seront « moulés de manière ergonomique à vos oreilles », afin de fournir « un son exceptionnel, alimenté par une technologie sonore personnalisée », le tout emballé « dans un boîtier compact unique ».

À lire : Nothing Phone (1) : un smartphone solide, mais cauchemardesque à réparer

Dans notre test des Nothing Ear (1), nous vous avions indiqué qu’ils faisaient désormais partie pour nous des meilleurs écouteurs true wireless en 2022 : ils ne sont pas chers, affichent une très bonne autonomie, un confort impeccable, un son équilibré (mais toujours perfectible), des contrôles tactiles complets, un design unique, etc.

Nous étions en revanche moins séduits par la réduction de bruit, assez inégale dans l’ensemble. La connexion fastidieuse entre différents appareils nous avait également posé un problème. Pour 99 €, le son restait tout à fait correct, même si l’ensemble manquait un peu de couleur. Nous avions pareillement regretté l’absence de la prise en charge d’aptX.

Si, comme nous, vous êtes intéressé par ces nouveaux écouteurs, vous pouvez vous rendre sur cette page du site Web de Nothing et enregistrer vos coordonnées. Ensuite, la société vous informera du lancement et vous obtiendrez toutes les informations dont vous avez besoin.