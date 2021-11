Nothing : la start-up fondée par Carl Pei se prépare à lancer 5 nouveaux produits

Nothing, la start-up londonienne de Carl Pei, tease 5 nouveaux produits qui seront lancés prochainement. Au cours de sa première année, la start-up fondée par le co-fondateur de OnePlus a lancé un seul produit, les écouteurs true wireless Nothing ear (1).

L’année dernière, Carl Pei qui est le co-fondateur de OnePlus a annoncé quitter l’entreprise de smartphones après 7 ans. Quelques semaines plus tard, il a levé des fonds pour créer une start-up dans l’audio. C’est ainsi que la start-up Nothing basée à Londres est née. Carl Pei avait annoncé vouloir créer un nouvel écosystème de produits.

Les écouteurs true wireless (ear 1) – Crédit : Nothing

Durant sa première année d’existence, Nothing a lancé un seul produit. Il s’agit des écouteurs true wireless ear (1) à 99 € qui ont un excellent rapport qualité-prix selon notre test. La start-up se prépare désormais à lancer au moins 5 nouveaux produits. Le vice-président et directeur général de la division indienne de la start-up, Manu Sharma, l’a lui-même confirmé.

Nothing sortirait un nouveau produit cette année et un smartphone en 2022

Manu Sharma a déclaré à India Today Tech que : « nous avons déjà cinq produits en développement que nous accélérons pour remplir notre mission de lancement de produits emblématiques et nous en sommes ravis ». Cette déclaration est d’autant plus importante que Nothing n’a qu’un seul produit à son actif pour le moment.

De plus, Manu Sharma n’a pas révélé de date précise. Cependant, au moins un produit devrait voir le jour d’ici la fin de l’année. Les produits en question n’ont pas encore été annoncés, mais il devrait y avoir un smartphone, une banque d’alimentation et des produits lifestyle. Ces trois produits seraient annoncés en 2022. Manu Sharma a d’ailleurs précisé que : « nous avons également récemment annoncé notre partenariat avec Qualcomm qui alimentera de nombreux appareils lancés l’année prochaine. Ce sera un partenariat très important pour Nothing ».

Enfin, Manu Sharma a confirmé que les nouveaux produits de Nothing seront autant axés sur le design que les ear (1). En seulement quelques semaines après leur sortie, les ear (1) s’étaient vendus à plus de 180 000 exemplaires. La start-up de Carl Pei a d’ailleurs confirmé que le marché indien a été « le plus gros contributeur au niveau mondial » pour les écouteurs true wireless.

Source : NotebookCheck