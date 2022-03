Nothing va bientôt lancer son premier smartphone pour rivaliser avec les Galaxy S22 et OnePlus 10 Pro

Le lancement du tout premier smartphone de Nothing, la société fondée par Carl Pei, serait imminent. Plusieurs sources affirment que le smartphone Nothing sortirait d’ici la fin du mois prochain pour rivaliser avec les Samsung Galaxy S22 et OnePlus 10 Pro.

À la tête de sa start-up londonienne fondée après avoir quitté OnePlus, Carl Pei s’apprête à sortir le premier smartphone de Nothing. Jusqu’à présent, Nothing a sorti un seul et unique produit, les écouteurs ear (1) à 99 € que nous avons déjà testé. La startup de Carl Pei serait désormais prête à dévoiler son smartphone. Plusieurs sources ont annoncé un lancement imminent. Le smartphone Nothing pourrait sortir d’ici la fin du mois prochain.

Les écouteurs ear (1) – Crédit : Nothing

L’année dernière, Nothing a teasé 5 nouveaux produits pour créer un nouvel écosystème. L’un de ces produits est le smartphone qui ne devrait plus tarder. Les autres sont probablement une banque d’alimentation et des produits lifestyle, mais nous ne savons pas exactement de quoi il s’agit. Ces produits pourraient d’ailleurs être annoncés aux côtés du smartphone dans les semaines à venir.

Un design transparent pour le premier smartphone de Nothing ?

Nothing travaille sur son smartphone depuis déjà plus d’un an. Les sources de TechCrunch ont révélé que Carl Pei a eu une réunion avec le directeur général de Qualcomm. Le cofondateur de OnePlus aurait également présenté un prototype à plusieurs dirigeants clés de l’industrie mobile lors du MWC qui se déroule cette semaine à Barcelone.

De plus, la source a précisé que le smartphone aura « des éléments de transparence vus dans le premier produit de Nothing ». Cela fait référence au plastique transparent des écouteurs. Nous n’avons pas d’autres informations sur le smartphone Nothing, mais celui-ci vise probablement à concurrencer les nouveaux Samsung Galaxy S22 et OnePlus 10 Pro. À l’instar des écouteurs ear (1), il faut s’attendre à un prix ultra compétitif.

Enfin, Nothing devra offrir un smartphone exceptionnel s’il veut véritablement concurrencer les géants du domaine comme Samsung, Xiaomi, Oppo et OnePlus. Ces smartphones Android sont difficilement détrônables. Le smartphone Nothing devra proposer un rapport qualité/prix très agressif pour leur tenir tête. Quoi qu’il en soit, nous en saurons davantage dans les prochaines semaines.

Source : Tom’s Guide