Nouveau leak de GTA 6, une scène coupée de Doctor Strange 2, un ancien char bientôt pilotable, c’est le récap’ !

Un insider a révélé des informations sur GTA 6, encore faut-il qu’elles soient fiables. Côté MCU, Doctor Strange 2 contenait une scène violente qui avait été retirée du montage final. Enfin, un agriculteur continue de restaurer un char de la Seconde Guerre mondiale après l’avoir déterré.

GTA 6 : cartels, jumeaux et Brésil ?

Alors que Rockstar reste muet, le ballet des leakers continue de plus belle. @Matheusbr9895_ avance que GTA 6 mettra en scène deux jumeaux dans les années 2020, le frère luttant contre le trafic de drogue et la sœur faisant partie d’un cartel. Il ne précise toutefois pas si ces deux personnages seront jouables. Toujours d’après ses sources, une partie de l’intrigue se développerait au Brésil. D’autres villes seraient explorables à l’instar de Carcer City, Columbia, Cuba et Vice City. Enfin, le jeu sortirait en 2024. Des révélations à prendre avec de grosses pincettes évidemment.

GTA 5 – Crédit : Rockstar Games



Doctor Strange 2 : quand la Sorcière Rouge décapite Mordo

Doctor Strange 2 a été amputé d’une scène dans laquelle le Baron Mordo part à la poursuite de la Sorcière Rouge. Mais il ne fait pas le poids, Wanda lui coupant la tête. Cette séquence devait apparaître au début du film. Mais comme l’explique Sam Raimi, décision a été prise de la retirer pour ne pas nuire au rythme. « Elle était super bien écrite, mais elle ralentissait trop le début et nous avons dû nous en séparer », souligne le réalisateur.

La Sorcière Rouge dans Doctor Strange 2 – Crédit : Marvel Entertainment

Un char de la Seconde Guerre mondiale reprend vie

En Angleterre, des chars Buffalo avait été utilisés en 1947 pour lutter contre les inondations. Un des blindés a finalement été déterré 74 ans plus tard. L’occasion de le nettoyer de fond en comble et de le restaurer, l’agriculteur à la tête du projet estimant qu’il pourra fonctionner de nouveau l’été prochain. Ce char aurait été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pendant la traversée du Rhin en mai 1945.

