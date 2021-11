Nouvelle affiche pour Spider-Man : No Way Home

Si la dernière affiche de Spider-Man : No Way Home ne nous en apprends par beaucoup plus concernant le scenario, on peut en revanche y apercevoir une première impression du costume du Bouffon Vert…

Alors que d’après Tom Holland, le prochain Spider-Man : No Way Home sera sombre et triste, les fans attendent avec impatience la sortie du film sur grand écran. Les studios Marvels nous proposent ici une nouvelle affiche pour le prochain opus. Au premier plan, on peut voir l’homme-araignée interprété par Tom Holland, ainsi que le Docteur Strange incarné par Benedict Cumberbatch. En position défensive, le duo est entouré des membres tentaculaires du Docteur Octopus.

Spider-Man : No Way Home – Crédit : Marvel

Cependant en regardant l’affiche de plus près, on découvre la silhouette du Bouffon Vert, le pire ennemi de Spider-Man. On le voit courbé en avant, en train de planer sur son emblématique planche volante. On peut discerner que dans sa main droite, il tient une bombe-citrouille. On a pu le voir utiliser cette dernière lors de la bande-annonce du film Spider-Man : No Way Home. Le Bouffon semble également avoir conservé les pointes saillantes qu’il a utilisées dans le premier opus, Spider-Man (2002).

Spider-Man : No Way Home – Le Bouffon Vert sera de la partie, mais pas que…

Si la présence du Bouffon Vert dans Spider-Man : No Way Home a été confirmée, nous ne savons toujours pas qui interprètera le méchant le plus emblématique de la série. L’acteur Willem Dafoe, qui a campé le rôle de Norman Osborn dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, a refusé de dire s’il allait ou non revêtir l’armure du Bouffon Vert une dernière fois. Celui-ci suggère même aux spectateurs d’attendre la sortie du film pour le découvrir. Dafoe déclare ainsi : « J’ai toujours l’impression qu’avant de parler d’un film, il faut attendre sa sortie« .

Le Bouffon Vert n’est qu’un des nombreux ennemis que Spider-Man devra affronter lors du prochain film. L’acteur Alfred Molina reprendra son rôle de Docteur Octopus de Spider-Man 2 et a été vu dans la première bande-annonce. On notera aussi la présence du Marchand de sable interprété par Thomas Haden Church. Le Lézard (Rhys Ifans), et Electro (Jamie Foxx ) viendront compléter le tableau. Spider-Man : No Way Home sera le film le plus long de la franchise.

