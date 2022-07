Nouvelle interface pour Gmail, Oppenheimer dans un premier trailer, des images de la série Fallout, c’est le récap’ de la semaine￼

Alors que Gmail propose des changements subtils avec sa dernière mise à jour, on découvre la première bande-annonce d’Oppenheimer et des images intrigantes de la future série Fallout. Pendant que la National Oceanic and Atmospheric Administration explique que l’activité de notre soleil s’intensifie, Rockstar Games recrute et il se pourrait bien que ce soit dans le but d’accélérer le développement de GTA 6.

Refonte subtile de la messagerie Gmail

La mise à jour de Gmail est arrivée, et les changements de la nouvelle interface sont subtils. On retrouve désormais les sections Chat, Meet et Spaces au sein de la messagerie et vous pouvez dès maintenant choisir les applications que vous souhaiteriez voir apparaître au sein des paramètres rapides. Il existe évidemment un moyen de faire machine arrière si vous préférez revenir à l’ancienne interface de la messagerie et l’on vous décrit la démarche à suivre dans notre actu dédiée.



Lire > Gmail fait peau neuve : la nouvelle interface est disponible

Première bande-annonce du prochain film de Christopher Nolan

Vous aimez le travail de Christopher Nolan ? Bonne nouvelle, le premier trailer d’Oppenheimer, tiré du livre American Prometheus : The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer et inspiré de la vie du chef de laboratoire, a été dévoilé. On y découvre Cillian Murphy dans la peau du « père de la bombe atomique », aux côtés d’Emily Blunt, Rami Malek, Matt Damon, Robert Downey Jr, Gary Oldman, Dane DeHaan, Josh Harnett, Kenneth Branagh ou encore Florence Pugh. Un casting impressionnant pour un film qui promet d’être enflammé.

Lire > Oppenheimer : le prochain Nolan (The Dark Knight) dévoile un trailer saisissant

Le nouveau Christopher Nolan se dévoile – Crédit : Universal Pictures

La série Fallout se dévoile dans de nouveaux clichés de tournage

De nouvelles images des coulisses de tournage de la future série Prime Video, Fallout, viennent d’être partagées par @HunterWorldv2 sur Twitter. La série, réalisée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, est inspirée des jeux vidéo post-apocalyptique. Les quatre clichés dévoilent l’intérieur d’un abri Vault-Tec, une armure assistée, de l’équipement Vault-Tec et enfin un acteur portant l’une des célèbres combinaisons bleues.



Lire > Fallout : la série TV dévoile un abri, une armure assistée et de l’équipement Vault-Tec

L’activité de notre soleil ne cesse de s’intensifier

Depuis quelques semaines, l’activité de notre soleil ne cesse de s’intensifier, et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a révélé qu’il faut désormais s’attendre à davantage d’éruptions solaires et de tempêtes géomagnétiques d’ici 2025. Les services publics d’électricité, les systèmes de navigation et de communication pourraient être victimes de ces phénomènes.

Lire > L’activité de notre soleil s’intensifie, des éruptions solaires attendues

© Nasa

Des nouvelles de GTA 6

Rockstar Games semble vouloir accélérer le développement de GTA 6. En effet, plusieurs médias étrangers ont révélé que la société aurait massivement publier différentes offres d’emploi à travers le monde. Sur le site Hitmaker ou encore sur le site officiel du studio, pas moins de 223 offres d’emploi ont été publiées. Il est donc probable que cette recherche active d’employés concerne le développement du prochain Grand Theft Auto 6.

Lire > GTA 6 : Rockstar recrute agressivement pour accélérer le développement du jeu

Nos tests et dossiers de la semaine



Zenfone 9 : Asus propose un smartphone de grande qualité dans un petit format

Avec le Zenfone 9, Asus vise le classement des meilleurs smartphones ! On adore son écran Amoled 5,9 pouces, sa polyvalence photo, son joli design, son autonomie et les performances offertes par son Snapdragon 8+ Gen 1. Si le zoom n’était pas limité et si la charge 30 W était plus rapide, ce smartphone compact serait parfait.

Lire > Test Asus Zenfone 9 : enfin un petit smartphone prêt à en découdre avec les meilleurs

De nombreux films de super-héros sont à venir

Si vous êtes fans de comics, ce dossier devrait vous réjouir ! En effet, de nombreuses adaptations cinématographiques chez Marvel et DC Comics sont en préparation et devraient voir le jour d’ici 2025. Pour être certain de ne louper aucune sortie à venir, on vous dit tout des futurs films du MCU ou de DC Comics qui sortiront au cinéma dans les trois ans à venir.

Lire > Marvel, DC Comics : voici tous les films de super-héros à sortir avant 2025

Crédit : Marvel Studios

Les catalogues de Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ sont arrivés !

Le mois d’août approche et vous pourriez souhaiter préparer votre programme ! Les services de streaming vous ont concocté de superbes calendriers remplis de films, séries et documentaires riches et variés. Rendez-vous dans nos guides pour découvrir les catalogues de Disney+, Netflix ou encore Amazon Prime Video de ce mois d’août 2022.

Lire > Amazon Prime Video août 2022 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Lire > Disney+ août 2022 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Lire > Netflix août 2022 : tous les nouveaux films, séries et documentaires