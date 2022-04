Nouvelle livraison de drones kamikazes en Ukraine, le Joker est sans pitié avec Harley Quinn, le God Mode de Windows 11, c’est le récap’

Des drones kamikaze de nouvelle génération acheminés en Ukraine. Dans les comics, le Joker a fait une farce affreuse à Harley Quinn qui n’a jamais été mise en scène dans les films. Côté tutos, on vous explique comment lancer le God Mode sur Windows 11.

Ce que l’on sait des drones kamikazes Phoenix Ghost

Les drones font partie intégrante du conflit en Ukraine. Et pour soutenir l’armée ukrainienne, les USA vont envoyer 121 Phoenix Ghost. Il s’agit de drones kamikazes dont l’objectif ultime est l’attaque. D’après le Pentagone, ils ont des similitudes avec les Switchblade dont plusieurs exemplaires ont déjà été livrés à l’Ukraine. Mais le département de la Défense s’est bien gardé de s’épancher sur les détails techniques du nouvel aéronef, ces derniers étant classés secret défense.

Le Joker mène la vie dure à Harley Quinn

Dans les comics DC, le Joker entretient une relation toxique avec Harley Quinn. À tel point que nombre de planches n’ont pas pu être adaptées à l’écran. Parmi elles, on peut citer une « farce » que le Joker fait à sa victime. Il menace de lui lacérer son visage, lui expliquant que ses yeux seront inondés de sang quand il lui aura coupé les paupières. Assommée, la vilaine se réveille plus tard et ne voit que du rouge. Mais le Joker lui avait simplement enfilé une cagoule rouge pour lui faire croire qu’il l’avait bien torturée…

Comment utiliser le God Mode sur Windows 11

C’est une fonctionnalité cachée qui permet d’avoir accès à tous les paramètres sur la même fenêtre. Déjà disponible sur les précédentes versions, le God Mode est également au menu de Wndows 11. Pour l’activer, il suffit de créer un nouveau dossier et de l’appeler ainsi : GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} Vous pourrez ensuite configurer votre OS plus facilement.