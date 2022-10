Nouvelle panne Free, la fausse série Zelda, les défauts de House of the Dragon, c’est le récap’

Au programme de ce récap’ : les habitants des Yvelines encore victimes d’une panne Free. La série Zelda annoncée était une fake news. George R. R. Martin pointe les défauts de la série House of the Dragon.

Voici les trois informations virales de la journée d’hier. Dans les Yvelines, les abonnés Free ont encore dû composer avec une panne. Côté pop culture, des affiches factices ont fait croire qu’une série Zelda était dans les cartons de Netflix. Enfin, George R. R. Martin distribue les mauvais points de la série House of the Dragon.

Free fait encore des siennes

Il ne fait pas bon être abonné Free dans la région de Rambouillet. 15 jours après la dernière interruption, une nouvelle panne est survenue mercredi aussi bien sur le réseau mobile que fixe. Une énième déconvenue pour les utilisateurs alors que les raisons de cette panne sont encore floues.

Freebox Pop



Netflix ne prévoit pas de série Zelda en live-action

Les affiches avaient suscité l’intérêt de nombreux fans de Zelda. Celles-ci promettaient une série Netflix en live-action mettant en scène Emma Watson, Tom Holland et Idris Elba. Mais il s’agissait d’une fausse campagne de promotion, trafiquée habilement par un internaute malicieux.

Les fausses affiches de la série Netflix sur Zelda © Dan Leveille

House of the Dragon : ce qui a déplu à George R. R. Martin

George R. R. Martin a fait quelques remarques sur la saison 1 de House of the Dragon, série adaptée de son roman Feu et Sang. Il regrette notamment l’absence de Daeron Targaryen et le fait que certaines interactions n’aient pas été creusées. Il aurait également apprécié que le programme s’attarde plus sur la relation Rhaenyra / Ser Harwin.

